«Un partido que merecíamos ganar y no perdimos de milagro»

El Real Unión se trajo un empate de Ibaia tras un partido en el que «seguramente merecíamos ganar pero al final no perdimos de milagro», ... resumía el entrenador txuribeltz, Ramsés Gil.

Se refería a que, aunque en el ida vuelta de ocasiones a lo largo de 90 minutos las de su equipo fueron más y más claras, el que encontró el gol en el 92 fue el Alavés B. Pero «el fútbol es mucho de insistir», señaló tras el partido Gil. «Es muy importante no dejarte llevar por el estado de ánimo. Cuando te hacen un gol en el descuento, lo lógico es venirte abajo. No lo hemos hecho. Creo que es una actitud asociada a la historia de este club. Hay que insistir, hay que estar siempre intentándolo, con la actitud positiva de que las cosas buenas pueden llegar en cualquier momento». El momento fue el 95 y la cosa buena que llegó fue un balón en la mano de un rival, dentro del área, tras un centro lateral. Miguélez lo subió al marcador y salvó un punto que permite al equipo mantenerse en posición de play off otra semana.

El partido evidenció dos dinámicas de esta temporada: este Real Unión convierte poco para lo mucho que genera, pero va compensando su falta de gol con un nivel de competitividad muy alto que le lleva a no perder. Sólo una derrota en 12 partidos. No quedan invictos en toda la 2ª RFEF y sólo otros tres equipos, entre 90, tienen cifra singular en el casillero de partidos perdidos.

Labaka, el mejor

El duelo contra el Alavés dejó una mala noticia en la sustitución temprana de Manolo Molina por un problema en el tobillo cuyas derivadas, a priori sin excesiva gravedad, se están valorando aún.

Por otro lado, en el Trofeo de la Regularidad que organiza la Asociación de Veteranos del Real Unión, los tres puntos en el partido los sumó el canterano Aimar Labaka. Dos recibió el goleador del día, Santi Miguélez, y uno más puso en su cuenta Beñat Gaubeka.

Martín Arruti lidera la clasificación del trofeo con 11 puntos, por delante de Ignacio Tellechea (9) y Jon Tena (7).