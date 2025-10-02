El parking de Pío XII cuenta desde ahora con atención presencial en el interior

Usuarios del aparcamiento municipal bajo la plaza Pío XII han recibido como «una gran noticia» que desde el miércoles, vuelva a haber atención presencial. « ... Esperemos que sea el comienzo de un cambio mayor en el estado de este parking».

En las últimas fechas habían comenzado algunos movimientos tanto por parte de propietarios de plazas como de usuarios del servicio de aparcamiento en rotación para exigir al Ayuntamiento «medidas inmediatas. La situación era «inadmisible. Las barreras fallaban cada dos por tres y ha habido muchos problemas de mantenimiento. Lo peor es que desde febrero no había personal en el parking. Toda la atención se hacía por teléfono desde Málaga. No era normal».

Lo que ocurrió en el segundo mes de este año fue que entró en vigor en el nuevo contrato de la OTA. La gestión de Pío XII se había incluido siempre como parte de esa externalización, pero los últimos pliegos no lo recogieron así. El motivo fue la intención municipal de traspasar la gestión del aparcamiento a Irunvi, que ya se encarga de el de El Pinar.

Desligado, por tanto, de la OTA y con el objetivo de dar tiempo al traspaso a Irunvi, el Ayuntamiento licitó un contrato menor para el parking de Pío XII. Fue un contrato breve, de unos meses, mientras se licitaba y adjudicaba el que entró en vigor el miércoles que ya tiene 16 meses de plazo y una posibilidad de prórroga de un año. Ése es el escenario temporal para que desde el consistorio e Irunvi preparen la publificación de la gestión.

Entre tanto, desde la nueva empresa adjudicataria, PromoParc, está convencidos de que la situación de disgusto por parte de los usuarios se reconducirá enseguida, principalmente a partir de que se ha recuperado, como primera medida efectiva que refleja el cambio, esa atención presencial en la cabina de la primera planta subterránea del parking. «Las barreras quizá no se encuentran como es debido, pero sí que funcionan correctamente», aseguraron también en el día de su entrada en el servicio.

Facua Euskadi ha liderado en ocasiones anteriores las quejas de los usuarios y usuarias del parking al Ayuntamiento. En junio del año pasado reclamó al consistorio que el ascensor llevaba dos meses sin funcionar y que era la única entrada/salida adaptada del parking. Un año después, el pasado junio, Facua cargó contra la ausencia de atención presencial y el mal funcionamiento de las barreras.

El Ayuntamiento, por su parte, mejoró en 2023 la accesibilidad y la iluminación en la plaza, reformando la disposición de los jardines para facilitar la entrada a los puntos de acceso peatonales del parking. En esas mismas obras se protegieron los accesos rodados con barandillas para evitar que los peatones crucen por ellos. Además, en 2021, el consistorio realizó un estudio para manejar alternativas de cara a una posible obra de mejora de las rampas de entrada y salida.