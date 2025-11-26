Oskar Gaskon gana el Premio de Honor del Ciudad de Irun La AFI ha inaugurado en el Amaia la exposición que muestra una selección de las fotografías presentadas al certamen

El fotógrafo irundarra Oskar Gaskon ha obtenido el Premio de Honor del XXXVI concurso fotográfico Ciudad de Irun, convocado por la AFI (Asociación Fotográfica Irunesa). El ganador ha recibido el trofeo Makila del artesano irunés Alberdi durante la entrega de premios que se ha celebrado en el Centro Cultural Amaia. Allí se ha inaugurado la exposición que recoge una selección de 68 obras presentadas al certamen, y que podrá visitarse hasta el 14 de diciembre.

En esta edición la AFI ha recibido un total de 171 fotografías (127 en el tema Libre y 44 en el tema Irun) pertenecientes a 59 autores (43 en el tema Libre y 16 en el tema Irun). El jurado que ha seleccionado las instantáneas premiadas ha estado compuesto por los fotógrafos Estitxu Ortolaiz, Fernando Vergara y Javier López, quienes han destacado el gran nivel de las obras presentadas.

En lo que se refiere a obras sueltas, y dentro del tema Libre, los galardonados han sido Ainhoa Martiarena, de Irun; José Mª Arrigain, de Donostia, y Juan Antonio Palacios, de Eibar, primero, segundo y tercero, respectivamente. El premio al mejor autor local le ha correspondido a Gerardo García. En el tema Irun, el primer premio lo ha obtenido Oskar Gaskon, seguido de Miguel Becerra y Joel Iglesias, los tres de Irun.

El concurso es clasificatorio para el Trofeo Argizaiola, para el que se han seleccionado los autores Oskar Gaskon, Ainhoa Martiarena, José Mª Arrigain, Miguel Becerra y Joel Iglesias.

El acto de entrega de premios ha estado presidido por Nuria Alzaga, delegada de Cultura, e incluyó la proyección de un audiovisual realizado con las obras ganadoras y una selección de fotografías de todos los autores participantes. También se ha repartido el catálogo que reproduce las imágenes premiadas.