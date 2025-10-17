Osasun Bidasoa denuncia el incumplimiento de las mejoras prometidas en la atención pediátrica

Iñigo Morondo IRUN. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:51 Comenta Compartir

Osasun Bidasoa ha elevado la voz para denunciar, una vez más, la situación de la sanidad pública en la comarca, con especial foco en la situación de la pediatría. En la semana en la que la consejería de Salud, la alcaldesa y EAJ-PNV de Irun se han disputado los méritos de la futura ampliación de las instalaciones del ambulatorio Irun Centro en los locales municipales de Alarde, la plataforma se ha referido a las carencias e incumplimientos presentes.

Recuerda el colectivo que las urgencias pediátricas del Hospital Bidasoa se cerraron el 13 de abril. El 1 de mayo entró en vigor el nuevo modelo pediátrico en la comarca basado en una mejora de la atención primaria, que iba a ampliar su horario hasta las 17.00 horas. «A partir de esa hora se prometió atención con pediatra en el PAC de Irun Centro hasta las 22.00, de lunes a viernes y de 09.00 a 22.00 los sábados y festivos».

Seis meses después, los datos que maneja Osasun Bidasoa dibujan una realidad muy distinta. «En mayo se suprimió una plaza de pediatra de la OSI Bidasoa», hay 11 en vez de 12, «y la mayoría han estado sin cubrir. Se estaban atendiendo, prácticamente, sólo las urgencias y las familias han tenido dificultades para conseguir una cita no urgente. Se han dejado de programar la mayoría de las revisiones».

Hasta finales de septiembre sólo hubo atención hasta las 17.00 «algunos días. Ahora se está cubriendo con enfermería, pero la mayoría de días no hay médico pediatra en ningún centro de salud». Osasun Bidasoa asegura que se ha planteado que a falta de pediatra, los médicos de familia «atiendan a las urgencias graves, pero ese personal no tiene ni la formación ni la experiencia necesarias».

Resalta también que en el PAC de Irun Centro no ha habido pediatras, aunque sí «una enfermera con experiencia en pediatría de 17.00 a 22.00, de lunes a viernes. Atiende a los niños y valora si debe verlos el médico de familia. Los sábados y festivos, ni pediatra ni enfermera de pediatría». A esta crítica, suma el colectivo que «las precarias instalaciones de Irun Centro no están preparadas para atender a población infantil». Incide en la importancia de ello y recuerda que Osakidetza también consideró clave ese aspecto cuando reformó las salas de espera y de atención de las urgencias del hospital para adecuar una parte a la atención pediátrica «poco antes de cerrar el servicio».

Ante todo esto, Osasun Bidasoa reclama recuperar el modelo que «durante 36 años, desde que se abrió el hospital hasta 2012, tan buen funcionamiento dio»: un equipo de pediatría hospitalaria que atienda también las urgencias pediátricas, «como en el resto de hospitales de Gipuzkoa».

Hay más «graves carencias»

Osasun Bidasoa habla de «déficits de gestión» que han derivado en una «precaria situación» que no afecta sólo a la pediatría.

Apunta la plataforma que aunque a finales de septiembre se incorporó la nueva psiquiatra infantil, «no se ha cubierto la segunda plaza», pero más allá de esto, achacable a la falta de profesionales, «se ha rescindido el contrato a la enfermera psiquiátrica y no hay apoyo administrativo ni para la coordinación con los centros escolares».

Recuerda que de los cuatro urólogos a jornada completa que el hospital tenía en 2022, se ha pasado a «dos a media jornada compartidos con Donostía» con refuerzos puntuales con las horas extras de otros urólogos. «No hay cirugías y la lista de pacientes sin citar es larga».

Denuncia que la práctica de «retener volantes para falsear las listas de espera oficiales» se está dando desde hace meses, especialmente en traumatología, cirugía y oftalmología. Mientras, en neurología, neumología, unidad del dolor, rehabilitación, otorrinonaringología y otros, las listas de espera han seguido aumentado en los últimos meses.

Sobre las inversiones, advierte que la ampliación de Irun Centro en los locales de Alarde, «en el mejor de los casos, se podrá utilizar a finales de 2026». Mientras «siguen los barracones y se desconoce cuándo se iniciarán las obras del ambulatorio de Oñaurre». Tampoco conocen el horizonte de comienzo de la construcción de «los nuevos quirófanos del hospital. Hace más de un año que se cerró la unidad de hospitalización de la segunda planta y se perdieron 21 camas y el edificio modular adyacente está construido y en desuso desde hace meses».