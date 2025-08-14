Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Apirilean ireki diren termek bisitari ugari erakarri dituzte Oiasso museora aurten. De la Hera
Irun

Oiasso Museoak iaz baino %16 bisitari gehiago jaso ditu uztailean

Igoera handiena Estatutik iritsitako turisten artean izan da, baita Frantziatik heldutakoen artean ere

Xabier de la Linde

Irun

Jueves, 14 de agosto 2025, 21:28

Uztaila hilabete emankorra izan da Oiasso Museoarentzat. Iazko datuekin alderatuta eta Dies Oiassonis jaialdiko egunak baztertuta, erromatar museoa bisitatu duten pertsonen kopurua %16 handiagoa izan da. Hala, museoak 2.935 bisitari jaso zituen pasa den hilabetean. «Oso pozik gaude, zalantzarik gabe sumatu da Termen irekieraren eragina», balioztatu zuen Oiasso Museoko zuzendaria den Juanjo Jimenezek.

Jatorriari dagokionez, bisitarien erdia euskal herritarrak izan dira. Horietatik, laurden bat irundarrak eta %47 gipuzkoarrak. Udako sasoian ohikoa denez, Estatutik etorritako turistak ere izan ditu museoak, ekainean baino %50 gehiago, hain zuzen. «Gehien bat Kataluniakoak izan ditugu, baina baita Madrilgoak eta Andaluziakoak ere, besteak beste», azaldu zuen zuzendariak.

Atzerritik heldutako bisitarien kasuan, frantsiarrek gora egin dute nabarmen. Hala ere, uztailean beste herrialdeetatik (Alemania, Herbehereak, Estatu Batuak...) heldutako turista gutxiago jaso dituztela nabarmendu zuen Jimenezek, beherakada horren zergatia azaltzerik ez duen arren. «Iazko uztailean Frantziatik heldutako pertsona gutxi izan genituen, Joko Olinpikoengatik akaso».

Uztailean izandako emaitza positiboak erakusketa iraunkorrek izaten ari diren harrera onari esker ere badirela azpimarratu zuen zuzendariak. Bata 'Gutxiengo Itzel Hori' da, Murtziako kontsortziotik ekarritako piezekin osatutakoa. «Jendeak gehienetan agintarietan jartzen du arreta, baina erakusketa honetan herriari (artisauak, nekazariak, emagalduak...) egiten zaio aitortza». Bestea 'Neandertalak Mendebaldeko Pirineotan' da, Arkeologia Museotik ekarritakoa.

Erakusketez eta bisita gidatuez gain, museoak bestelako ekitaldiak ere antolatzen ditu urtean zehar. Kasu horretakoa da 'Ser Historia' saioa, museoan atal bat Oiasson grabatu baitzuten hilaren hasieran. «Bada jendea podcasta entzun eta gure museoaren berri izan duenak», komentatu zuen Jimenezek. Horregatik, Oiassora gerturatzen direnen artean ohikoa izaten da historiarekiko edo arkeologiarekiko interesa duten turistak aurkitzea.

Museok ere aterpe klimatiko

Udako dinamikaz galdetuta, Jimenezek «momentuz ondo» doala adierazi zuen. Hain zuzen, museoak egunotan bizi ditugun tenperatura altuetatik ihes egiteko leku aproposak direla nabarmendu zuen. «Atzerritarrak askotan 13:00etatik 15:00ak bitarte etortzen zaizkigu, hori ez da batere ohikoa gure inguruko bisitarien artean».

Hain zuzen, freskotasun hori nabaria da Termetan, tenperatura baxuak beharrezkoak baitira aztarnategia behar bezala kontserbatzeko. Erromatar bainuekiko «interesa argia» bada ere, museoaren helburua eskaintza zabaltzen jarraitzea da. Uztailean abuztuan baino «mugimendu gehiago» egoten dela aipatu arren, Jimenezek hilabete honetan «gauza interesgarriak» daudela aurreratu zuen. Azpimarratzeko da igandean, Santa Elena egunean, ate irekien jardunaldia egingo dutela Oiassoko nekropolia eta ermita bisitatu ahal izateko. Sarrera doakoa izango da 10:00etatik 20:00ak bitarte, atsedenik gabe.

Bestetik, Oiasso Museoa «bisitatzen erraza» dela eta «familiarekin etortzeko egina» dagoela errepikatu zuen zuzendariak. «Ez da batere akademikoa». Horren harira, pasa den hilabeteko bisitariek betetako inkestek erakusten dutenez, Termen irekierarekin museoko baliabideak «modernizatu» dira. «Ikus-entzunezko edukiak lagungarri egin zaizkie Termak nolakoak ziren eta nola funtzionatzen zuten ulertzeko», azaldu zuen Jimenezek.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»
  2. 2

    La foto de la Semana Grande: los últimos cuatro alcaldes juntos en el Ayuntamiento
  3. 3 Iñigo Martínez recuerda a un compañero de la Real Sociedad para explicar su salida del FC Barcelona: «Soy un peón»
  4. 4

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  5. 5 ¿Qué nota les das a los fuegos artificiales de este miércoles en la Semana Grande de San Sebastián?
  6. 6

    El fondo de financiación Baghdadi Capital, sponsor principal de la Real Sociedad: «Es un sueño hecho realidad»
  7. 7

    El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  8. 8 Alertan de la venta en La Bretxa en Donostia de los quesos franceses contaminados con listeria que han causado al menos dos muertos
  9. 9

    Gipuzkoa esquiva los grandes incendios forestales gracias al cuidado de sus montes
  10. 10 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Oiasso Museoak iaz baino %16 bisitari gehiago jaso ditu uztailean

Oiasso Museoak iaz baino %16 bisitari gehiago jaso ditu uztailean