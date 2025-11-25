Fue una de las frases que resonó este martes en la plaza del Ensanche, resumiendo en siete letras la reivindicación del 25-N: «no ... tienes ningún derecho a hacerme sufrir». Era uno de los versos de la canción que interpretaron las componentes del taller de canto 'Ahotsak askatzen', dentro del acto de canto y danza feministas que celebró la Asociación Casa de las Mujeres.

En representación de la entidad, y antes del inicio del acto, Marialui García y Clara López recordaron que las acciones de cada 25-N expresan «nuestro hartazgo y nuestra repulsa hacia esta lacra machista que es la violencia de género. Pero los comunicados, los lemas y las pancartas no salvan vidas; no son suficientes para terminar con los asesinatos que sufren mujeres a manos de sus parejas o exparejas sólo por eso, por ser mujeres», lamentaron. «Tampoco acaban con el maltrato que golpea no sólo a esas mujeres, sino a hijos e hijas y a las familias de las víctimas. Este año hemos tenido que salir a la calle, también aquí, en Irun, para denunciar agresiones machistas, y lamentablemente sabemos que no serán las últimas».

Este miércoles 26

17 00. Proyección de la película 'El color púrpura', con posterior coloquio, en el local para personas mayores de San Miguel. Organiza Bidasoaldeko Elkarte Feminista.

Este jueves 27

18 00. En la Casa de las Mujeres, proyección del documental 'Ver-nos', con posterior coloquio, sobre la visibilidad lésbica. Organizado en colaboración con Aldarte.

Sábado, día 29

11 00. II Encuentro de mujeres autóctonas y mujeres migradas, en el Espacio Palmera Montero y organizado por Bidasoaldeko Elkarte Feminista.

12 00. En el Centro Cultural Amaia, puesta en escena del taller de lecturas dramatizadas del Concurso de Relatos Asun Casasola. Organiza Txingudiko Elkarte Feminista y dirige el taller Patxi Pérez.

Lunes, 1 de diciembre

17 00. Proyección de la película 'Soy Nevenka' en los locales de la Asociación Uxoa (avenida de Gipuzkoa, 12).

Domingo, 7 de diciembre

18 00. En el Espacio Palmera Montero, representación de la obra de microteatro 'Envasadas', sobre violencia de género y transexualidad, organizada por Bidasoaldeko Elkarte Feminista.

La Asociación Casa de las Mujeres de Irun trasladó «alto y claro» que «el machismo mata, y que siguen siendo necesarios más recursos para la protección de las mujeres, así como políticas públicas adecuadas que garanticen su seguridad frente a la expresión más extrema de esa violencia. Nos agreden y nos matan porque aún no se nos considera iguales», denunciaron, y reivindicaron el valor de «la lucha feminista, la lucha por la igualdad» como armas para combatir esta lacra: «sólo estando juntas y juntos en esta tarea podremos avanzar hacia una sociedad más justa y libre de violencia machista», subrayaron Marialui García y Clara López.

Esa propuesta que la Asociación Casa de las Mujeres de Irun llevó a la plaza del Ensanche dio «voz» a la lucha contra la violencia de género «a través del canto y la danza inclusiva». Las actuaciones preparadas «con mimo y con tanto cariño» se desarrollaron en el kiosco de la plaza: primero fue el canto, con dos temas seleccionados por Ana San José, directora del taller de canto feminista 'Ahotsak askatzen' que se imparte en la Casa de las Mujeres de Irun. Las cantoras hicieron partícipes al público de su mensaje, repartiendo antes de la actuación las letras de los dos temas que interpretaron.

Después, fue el turno de la danza de la mano de Uikan Dantza Taldea: dos de las bailarinas de la compañía interpretaron una pieza «exclusivamente para este día, para este 25-N en Irun». Uikan, recordaron, desarrolla «tanto creaciones artísticas como proyectos de sensibilización».

«La mayor lacra que sufrimos»

Antes de ese acto, la ciudad ya tuvo una primera reivindicación contra la violencia hacia las mujeres en la concentración que, como cada 25-N, acogió la plaza San Juan a mediodía. Convocada por la Comisión de Igualdad, representantes de todos los grupos políticos del Ayuntamiento y de colectivos de mujeres secundaron el lema 'Irun, contra la violencia machista' que se leía en la pancarta. Guardaron diez minutos de silencio, sólo rotos por los aplausos con los que finalizó la concentración.

«Estamos hablando de la mayor lacra que sufrimos como sociedad porque la sufre el 50% de la ciudadanía, que somos las mujeres», subrayó la alcaldesa, Cristina Laborda, al término de la convocatoria. En la jornada de este martes, la primera edil reivindicó que «el mensaje es que no se puede dar ningún paso atrás en la lucha contra la violencia machista». Lamentó que, como han reflejado diferentes estudios y encuestas, especialmente entre los más jóvenes existe «la percepción de que la igualdad es algo ya conseguido». Los datos desmienten esta creencia, y es por ello que la alcaldesa subrayó la necesidad de «seguir luchando contra la violencia machista» y de hacerlo conjuntamente, «toda la ciudadanía unida».

La delegada de Igualdad, Maite Cortina, compartía ese mensaje: «tenemos muy claro que debemos erradicar todo tipo de violencias machistas y trabajar por una sociedad más igualitaria. Eso tenemos que conseguirlo entre todas y todos», afirmó. La delegada incidió también en la importancia de «la educación» de cara a las nuevas generaciones: «todos y todas tenemos un papel fundamental» en la lucha contra la violencia machista.

Movilización vespertina

Los actos vespertinos llevaron el sello de M8 Asanblada Feminista Bidasoa que, un año más, recaló en las tres ciudades de la comarca: después de Hendaia y Hondarribia, llegaron a la plaza del Ensanche de Irun a última hora de la tarde, donde realizaron una performance. Al término de la misma, leyeron un comunicado en el que hicieron un llamamiento a «toda la ciudadanía para abrir los ojos a la violencia invisible, aquella que hemos normalizado como los mensajes sexistas de canciones populares o el acoso en redes sociales, que pretende silenciarnos y generar miedo».

«Esas violencias», señalaron desde M8 Asanblada, «no son menores y afectan a nuestras vidas, libertades y seguridad colectiva. Por eso, hoy y cada día, hacemos visible lo invisible».