No todo es Navidad en la agenda cultural

El programa de dinamización navideña y los actos culturales propios de estas fechas centrarán buena parte de la agenda de diciembre, pero no toda. ... Especialmente en las primeras semanas de este mes recién estrenado, otro tipo de propuestas culturales destacan en la programación.

Entre ellas está la exposición fotográfica del certamen Ciudad de Irun cuyos premios entregó recientemente la AFI (Asociación Fotográfica Irunesa). Una selección de 68 imágenes se muestran en la sala de exposiciones del Amaia hasta el 14 de diciembre. Entre ellas está la serie con la que el irundarra Oskar Gaskon ganó esta 36ª edición del concurso. La sala abre de martes a sábado de 18.00 a 21.00 y los domingos y festivos de 11.30 a 13.30.

La biblioteca CBA abrió este lunes mismo su nueva exposición: organizada en colaboración con la Semana de Cine Fantástico y de Terror de Donostia y comisariada por Jorge Madejón, muestra ilustraciones manga de dos dibujantes locales, María Jiménez y Letucse. En el Museo Oiasso, por su parte, continua instalada la exposición temporal '5 litros', basada en un proyecto de la investigadora de la EHU y Biogipuzkoa Ainhoa Bereziartua y la ilustradora científica Maddi Astigarraga.

La agenda cultural reserva dos citas del programa 'En busca de tu aventura' para diciembre: la primera es este jueves, día 4, con una sesión titulada 'Bizikleta bidaia bat' y Beñat Aizpurua como ponente. A las 19.30 en la sala de conferencias del Amaia, presentará el audiovisual que recoge su viaje en bicicleta por Patagonia y Los Andes. El día 18, en idéntico horario y ubicación, tomará el relevo Gonzalo Azumendi para compartir con los asistentes 'El oficio de fotografiar el mundo'.

Este viernes, el ciclo DokuIrun concluye la temporada con la proyección de 'Trainerak': este documental de Telmo Iragorri sigue a los equipos de Orio, Arraun Lagunak, Hondarribia, Donostiarra y Tolosaldea en la liga Euskotren mientras compiten por la Bandera de La Concha. La proyección incluirá un presentación y posterior coloquio, y las entradas tienen un precio de 5,50 euros.

De cara al fin de semana que viene, la agenda reserva dos citas con marcado carácter local: el concierto que la Banda de Música Ciudad de Irun ofrecerá el viernes 12 a partir de las 20.00 en el Amaia, y la representación de 'Exacticamente diversa' que tendrá lugar al día siguiente, en el mismo lugar, a las 19.00: los intérpretes de Ezezagunok se subirán al escenario del Amaia para ponerle el broche a un año redondo para el grupo teatral.