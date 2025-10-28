El Museo Oiasso propone un viaje al pasado a través de la dendrocronología

M. A. I. irun. Martes, 28 de octubre 2025, 20:06 Comenta Compartir

El Museo Oiasso acogerá el miércoles de la semana que viene, 5 de noviembre, a las 19.00 la conferencia 'Un viaje al pasado a través de los anillos de los árboles'. El tema principal de la charla será la dendrocronología, técnica con la que es posible datar la madera con gran precisión.

El responsable del laboratorio de dendrocronología de la Fundación Arkeolan, Josué Susperregi, y Mertxe Urteaga, arqueóloga del Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico de la Diputación de Gipuzkoa, serán los encargados de impartir esta conferencia sobre la ciencia que estudia los anillos anuales de crecimiento de los árboles.

El laboratorio de Arkeolan es uno de los pocos centros de la península ibérica centrados en la datación dendrocronológica, y ha elaborado las cronologías maestras o referencias necesarias para el establecimiento de dataciones, que cubren el período comprendido entre finales del siglo XII y la actualidad. De esta manera, Arkeolan ha contribuido a realizar importantes descubrimientos sobre numerosos elementos del patrimonio histórico y artístico, desde caseríos y palacios hasta presas de río, muelles, barcos o mobiliario en madera.

La charla repasará los resultados más relevantes de los más de 25 años de trayectoria del laboratorio de una manera amena y accesible a todos los públicos, en una cita cuyo acceso será libre hasta completar el aforo.

Nueva exposición

El Museo Oiasso acoge desde el viernes pasado una nueva exposición temporal: bajo el título '5 litros', es una muestra elaborada por las científicas las científicas Ainhoa Bereziartua y Maddi Astigarraga que, mediante realidad aumentada, divulga sobre salud urbana y sobre cómo influye el entorno urbano en la salud de las personas. La exposición puede visitarse hasta el 18 de enero.