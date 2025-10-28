Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun

El Museo Oiasso propone un viaje al pasado a través de la dendrocronología

Josué Susperregi y Mertxe Urteaga ofrecerán el 5 de noviembre una charla sobre los anillos de los árboles

M. A. I.

irun.

Martes, 28 de octubre 2025, 20:06

Comenta

El Museo Oiasso acogerá el miércoles de la semana que viene, 5 de noviembre, a las 19.00 la conferencia 'Un viaje al pasado a través de los anillos de los árboles'. El tema principal de la charla será la dendrocronología, técnica con la que es posible datar la madera con gran precisión.

El responsable del laboratorio de dendrocronología de la Fundación Arkeolan, Josué Susperregi, y Mertxe Urteaga, arqueóloga del Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico de la Diputación de Gipuzkoa, serán los encargados de impartir esta conferencia sobre la ciencia que estudia los anillos anuales de crecimiento de los árboles.

El laboratorio de Arkeolan es uno de los pocos centros de la península ibérica centrados en la datación dendrocronológica, y ha elaborado las cronologías maestras o referencias necesarias para el establecimiento de dataciones, que cubren el período comprendido entre finales del siglo XII y la actualidad. De esta manera, Arkeolan ha contribuido a realizar importantes descubrimientos sobre numerosos elementos del patrimonio histórico y artístico, desde caseríos y palacios hasta presas de río, muelles, barcos o mobiliario en madera.

La charla repasará los resultados más relevantes de los más de 25 años de trayectoria del laboratorio de una manera amena y accesible a todos los públicos, en una cita cuyo acceso será libre hasta completar el aforo.

Nueva exposición

El Museo Oiasso acoge desde el viernes pasado una nueva exposición temporal: bajo el título '5 litros', es una muestra elaborada por las científicas las científicas Ainhoa Bereziartua y Maddi Astigarraga que, mediante realidad aumentada, divulga sobre salud urbana y sobre cómo influye el entorno urbano en la salud de las personas. La exposición puede visitarse hasta el 18 de enero.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  2. 2

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias
  3. 3

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  4. 4 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  5. 5 Dónde ver en televisión el Negreira - Real Sociedad de Copa del Rey
  6. 6 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  7. 7

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  8. 8 Cierres en el comercio local de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  9. 9

    San Sebastián y el Tercio Viejo de Sicilia, una larga Historia
  10. 10

    «No estamos de acuerdo con matar a los animales sanos, es terrible»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Museo Oiasso propone un viaje al pasado a través de la dendrocronología