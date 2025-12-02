Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El director adjunto del Museo Oiasso, Juanjo Jiménez, y el delegado Jon Ugarte, junto a la señalética instalada.
Irun

El Museo Oiasso incorpora el sistema Navilens

Mediante unos códigos de colores fácilmente escaneables, las personas con discapacidad visual podrán visitar la instalación de manera autónoma

E. Prieto

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:47

Comenta

El Museo Oiasso ha dado un paso adelante en materia de accesibilidad con la incorporación de la tecnología Navilens, un código fácilmente escaneable que permite ... a las personas con discapacidad visual guiarse de manera autónoma en entornos desconocidos a través de información locutada. Acompañado por el director adjunto del museo, Juanjo Jiménez, el delegado de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana, Jon Ugarte, ha presentado este martes una iniciativa que se engloba dentro de un plan «relacionado con la accesibilidad que en el Ayuntamiento llevamos años recorriendo».

