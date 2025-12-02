El Museo Oiasso incorpora el sistema Navilens

El Museo Oiasso ha dado un paso adelante en materia de accesibilidad con la incorporación de la tecnología Navilens, un código fácilmente escaneable que permite ... a las personas con discapacidad visual guiarse de manera autónoma en entornos desconocidos a través de información locutada. Acompañado por el director adjunto del museo, Juanjo Jiménez, el delegado de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana, Jon Ugarte, ha presentado este martes una iniciativa que se engloba dentro de un plan «relacionado con la accesibilidad que en el Ayuntamiento llevamos años recorriendo».

Ugarte ha explicado que la app 'Navilens go' permite, a gran distancia, «y en ángulos de hasta 120 grados, con el uso de un smartphone o una tablet, que las personas con diversidad visual puedan guiarse por espacios que de otra forma no podrían». El delegado ha recordado que es el mismo sistema colocado en Centro Cultural Amaia, que allí posibilita «dos itinerarios: de la zona de compras de los tickets hasta el auditorio y desde la sala de exposiciones hasta el auditorio».

Por su parte, el director adjunto del Museo Oiasso, Juanjo Jiménez, ha calificado la medida como «una gran oportunidad» para el equipamiento, que «ya era accesible pero tenía otras muchísimas cosas que mejorar. Supone un paso adelante en la adaptación y adecuación del museo como un espacio accesible a todas las personas». Además de para las personas ciegas o de baja visión, esta enfocada a aquellas con diversidad cognitiva y/o auditiva.

Además del sistema Navilens, también se ha introducido, en el hall principalmente, una nueva señalética. Jiménez ha indicado que «el nuevo encaminamiento acorde a la norma conduce al público hacia la recepción y la señalética indica los diferentes servicios generales que se pueden encontrar los usuarios en el museo».

Junto a esa señalética, aparecen esos «logos de colorines» que son las placas correspondientes al sistema Navilens, que ofrecen algo «que hasta ahora en el museo no era tan fácil: la visita autónoma por parte de los usuarios con diversidad visual».

De manera gratuita, los usuarios pueden descargar la aplicación y dirigir sus dispositivos móviles hacia esos códigos, «que les van a ofrecer indicaciones auditivas para orientarse mejor por el museo», ha apuntado Juanjo Jiménez. El objetivo es «permitirles visitar el museo sin necesidad de que otras personas les acompañen o les ofrezcan una dinámica específica. Visitarán el museo como el resto de las personas».

El director adjunto del Museo Oiasso ha concluido la comparecencia de este martes «invitando a todos los públicos a conocer el museo, de manera autónoma o con la colaboración de nuestros guías, para descubrir el pasado romano y la realidad arqueológica de Irun».