Irun

Mugan pone en marcha su noveno Concurso de Iluminación de Navidad

El certamen concederá cinco premios y los establecimientos ganadores se anunciarán el día 2 de enero

irun.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:31

La Asociación de Comercio Mugan ha puesto en marcha su Concurso de Iluminación de Navidad, que este año alcanza su novena edición. La convocatoria está dirigida a todos los establecimientos comerciales de Irun que dispongan de entrada, fachada o escaparates visibles desde la vía pública.

Mugan invita a todos los pequeños negocios locales que cumplan este requisito a participar en el concurso, que concederá cinco reconocimientos: Premio a la Exposición, a la Elegancia, a la Creatividad, a la Tradición Navideña y Premio Popular. El jurado del certamen tendrá en cuenta la imaginación y originalidad de la decoración, la calidad e iluminación, la integración de elementos navideños y el mantenimiento de la identidad del negocio. Se valorará especialmente la aportación creativa del comerciante y la coherencia del conjunto decorativo.

Los participantes deberán mantener la decoración hasta el 6 de enero, y la iluminación deberá estar encendida hasta, como mínimo, las 22.00. El jurado anunciará los ganadores y entregará los respectivos premios el día 2 de enero. Los establecimientos interesados en participar pueden inscribirse gratuitamente a través del correo electrónico info@mugan-irun.com.

El Concurso de Iluminación de Navidad que celebró su primera edición en 2017 tuvo como ganadores del año pasado a Adriana Barrios Estilista, Bidasoa Optika, Laura Estévez Estudio, Farmacia Merino Orozco y Pescadería Félix.

