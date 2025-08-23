Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier San Vicente, muy conocido en Irun, de donde era natural aunque residía en Monleras (Salamanca), era arqueólogo y participó en las labores de extinción de Cipérez. EFE

Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca

El entorno de Javier San Vicente, de 45 años, atribuye su muerte a su actuación en el incendio de Cipérez pero la Junta de Castilla y León lo niega

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

Un hombre de 45 años, natural de Irun, falleció este martes en el hospital de Valladolid cinco días después de participar en las labores ... de extinción del incendio de Cipérez (Salamanca), municipio cercano a Monleras, su lugar habitual de residencia. El varón participó el jueves de la semana pasada en el operativo que luchó contra el fuego y, según sus allegados, ese día se empezó a encontrar mal, si bien en su entorno no imaginaban que los síntomas evolucionarían hasta el punto de costarle la muerte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  2. 2 La costumbre veraniega que se repite en los bares de San Sebastián: «Esto ya no es lo que era»
  3. 3 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  4. 4 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  5. 5

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  6. 6 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  7. 7 Illarramendi confía en Orri Óskarsson: «La puede romper como goleador en la Real Sociedad»
  8. 8 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  9. 9 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  10. 10

    Ane Santesteban: «El paisaje del entrenamiento me transmite ganas de llorar y el humo me obliga a parar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca

Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca