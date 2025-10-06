«Ya es el momento de que las palabras de apoyo se conviertan en hechos»

El proyecto compartido entre Mariño y Real Unión para desarrollar conjuntamente una estructura de fútbol femenino de referencia en la ciudad ha sido una de ... las mejores noticias para el fútbol local en los últimos años.

En marzo de 2023 se presentó el proyecto que acaba de arrancar su tercera temporada como Mariño Real Unión.

jugadoras tiene actualmente la estructura femenina del Mariño Real Unión repartidas en 12 equipos La temporada previa a que arrancara el proyecto conjunto había 149 jugadoras y 8 equipos. Los gastos en este tiempo se han duplicado, prácticamente.

Los logros de los dos primeros ejercicios son indiscutibles. El primer equipo, que militaba en la División de Honor Regional, compite este curso, tras dos ascensos consecutivos, en 3ª RFEF, la cuarta categoría nacional. Los ocho equipos de la estructura son ahora doce y las 149 chicas que hubo en la 22-23, son ahora 200. Un 50% más de equipos, un 33% más de jugadoras y, además, «hay cosas más allá de los números que tienen que ver con la forma de entrenar y con que desde las categorías más pequeñas, las chicas tengan sus propios equipos y no estén en equipos mixtos, como ocurría antes. Ha sido uno de los cambios más importantes para nosotros», señaló Juanjo Mancebo, uno de los miembros que aporta el CD Mariño a la comisión mixta de seguimiento que crearon ambos clubes para atender a la estructura de fútbol femenino que comparten y que, por tanto, ni es sólo Mariño ni es sólo Real Unión. Él apuntó que en este tiempo, el incremento de gastos ha sido «prácticamente de un 100%». Se han mejorado los servicios que se ofrecen a las jugadoras, técnicos y médicos, no sólo al primer equipo, sino a toda la estructura y «jugar en 3ª RFEF tiene costes mayores que jugar la liga de la provincia. El aumento de equipos y jugadoras tiene un gran impacto, simplemente ya con el alquiler de instalaciones y los pagos a la mutua».

«Cuando presentamos el proyecto», recordó el presidente del Real Unión y miembro también de esa comisión de seguimiento, Igor Emery, «estuvieron todos los partidos con representación en el Ayuntamiento, estuvo la Federación de Gipuzkoa, la Diputación, la Real Sociedad... Todos nos dedicaron buenas palabras, nos mostraron su apoyo y la verdad es que lo agradecimos muchísimo, fue muy importante. Dos años y medio después hemos demostrado que la apuesta de los clubes era seria y real y las jugadoras, los entradores y entrenadoras, las familias están creyendo en el proyecto. Creo que ha llegado el momento de que aquellas bonitas palabras se conviertan ahora en hechos».

Patrocinios y entradas

Emery aseguró que «para llegar donde hemos llegado hemos tenido la inestimable colaboración de varios colaboradores a los que estamos muy agradecidos: Transordizia, Fineline, Pasquier, Rural Kutxa, KIA, Transportes Gacela o, la última incorporación, Pastelería Sarobe. Pero para mantener esto y para poder seguir creciendo necesitamos más apoyo y estamos trabajando en esa línea».

La petición a las instituciones fue clara, pero también hubo un llamamiento al sector privado invitándole a unirse a un modelo diferente de deporte, «sin olvidar que es un proyecto que está acogido a la ley de mecenazgo, lo cual supone, para quien participa, un beneficio fiscal importante», recordó Mancebo. «Lo que no hemos querido ha sido, en ningún momento, repercutir el incremento del coste en las cuotas y que esto acabe siendo una cosa elitista, porque el objetivo es justo lo contrario, que sea algo muy social».

En un paso más del crecimiento del proyecto, los partidos del 3ª RFEF del Mariño Real Unión serán de pago, tanto si se juegan en el anexo de Gal como si se disputan en el campo de Ugalde Ventas. No se busca en este caso el incremento de ingresos, sino favorecer a los socios del Mariño y a los abonados del Real Unión, que al igual que las familias de las jugadoras, podrán acceder gratis a los encuentros. Para el resto, las entradas se pondrán a la venta a 8 euros.