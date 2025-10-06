Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imanol Gómez, Alberto Mancebo, Igor Emery, Bárbara Duarte, Javier Mariño, Juanjo Mancebo y Ángel Pérez. MORONDO

Irun

«Ya es el momento de que las palabras de apoyo se conviertan en hechos»

Mariño y Real Unión piden apoyo institucional y llaman a los privados para reforzar un fútbol femenino, que ha crecido un 50% en equipos y 33% en jugadoras en dos años

Iñigo Morondo

Irun

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:13

Comenta

El proyecto compartido entre Mariño y Real Unión para desarrollar conjuntamente una estructura de fútbol femenino de referencia en la ciudad ha sido una de ... las mejores noticias para el fútbol local en los últimos años.

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  4. 4 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  5. 5

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  6. 6 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  7. 7 Cortada la AP-8 en Deba sentido Irun por el incendio de un remolque
  8. 8

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  9. 9

    La Real toca fondo en Anoeta
  10. 10 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Rayo Vallecano. Y tú, ¿qué puntuación les das?

