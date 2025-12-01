La memoria de las mujeres del Bidasoa se expone en el CBA

J. O. IRUN. Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:34 Comenta Compartir

'Urak darama. Memoria de las mujeres de Bidasoa', uno de los resultados de la última edición de las becas Ribera, se muestra desde la semana pasada en el CBA. Este proyecto desarrollado por la fotógrafa profesional y artista visual Ainhoa Resano y la antropóloga y gestora cultural Miren Tirapu parte del encuentro con mujeres mayores de Irun y Hendaya, y articula archivos fotográficos domésticos, relatos orales y registros del río Bidasoa. Esta propuesta visual y sonora puede verse en la sala KEOA del Centro de Cultura y Creatividad CBA hasta el 3 de enero.