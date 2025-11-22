La Media Maratón del Bidasoa +10K tiene más del doble de inscritos que el año pasado en estas fechas El 22 de febrero se correrá la tercera edición y la organización está sorprendida por el alto ritmo de inscripción

La salida de la doble carrera está ubicada en el paseo Colón y la llegada de ambas, en la plaza Urdanibia.

Iñigo Aristizabal IRUN. Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:07 Comenta Compartir

La pelea por conseguir un dorsal para la Behobia-San Sebastián, que la Donibane-Hondarribia ponga 600 dorsales más que el año pasado y se agoten los 3.600 meses antes de la prueba, el incremento de participación en prácticamente todas las carreras populares... Está claro que hay un resurgir del atletismo y va a afectar también a la 'III Lomeña Fachadas Rhenus Logistic media maratón del Bidasoa +10K'.

La doble prueba que organiza el Super Amara Bidasoa Atletiko Taldea se celebrará el domingo 22 de febrero y va a batir, con creces, su récord de participación.

Recordamos que esta carrera nació en 2018 como media maratón de Irun y que así se disputaron sus primeras cinco ediciones, con dos vueltas a un recorrido que iba a Oinaurre, Zubimuxu y Behobia. Tuvo 870, 967 y 1.104 inscritos en las tres primeras ediciones y, tras dos años de ausencia por la pandemia, volvió con 823 y 812 dorsales. Después llegó la transformación a media maratón del Bidasoa y los 1.301 y 1.496 inscritos los dos últimos años.

Se avecina un nuevo récord

Esos números se van a quedar cortos, muy cortos, con lo que se viene para la próxima edición. El Super Amara-Bidasoa Atletiko Taldea suele realizar comparaciones con los números de inscritos de un año a otro y el resultado que está obteniendo estos días es asombroso.

Ibon Muñoz, gerente del BAT, explica cómo «tenemos 1052 inscritos, 927 para la media maratón y 225 para la 10K. Eso son 643 más que el año pasado por estas fechas. En la media maratón tenemos ya más inscritos que el año pasado el día de la carrera, 861. Y las proyecciones que tenemos nos dan entre 2.100 y 2.200 participantes».

En julio se abrió la posibilidad de apuntarse a las dos carreras y «al principio hubo un boom, luego bajó un poco pero en las últimas semanas estamos recibiendo bastante inscripciones». ¿Las razones del aumento? «Son varias. Por un lado, el aumento generalizado de la participación. Luego, que hemos llegado a mucho público francés. La tercera semana de octubre enviamos un correo electrónico y sabemos que 1.720 personas entraron en la web. Se han apuntado más de 450 franceses, cuando el año pasado su presencia fue de 176 personas en total». El 45% de los inscritos son del otro lado del Bidasoa, y no sólo cercanos. «También hay 39 navarros, 16 catalanes, algunos de Madrid...».

Y una tercera razón va ligada a la Behobia-San Sebastián: «Gente que ha corrido, que se visto capaz con la distancia y que ahora quiere hacer una media maratón».

Alegría y cautela

En el BAT están muy contentos con el ritmo de inscripción pero también quieren ser cautos. Explica Muñoz que «el tope está puesto en 2.000 dorsales. Quizás lo ampliaremos, pero como mucho cien o doscientos más. Queremos dar calidad al corredor, no crecer sin orden. Estuvimos en 1.500 inscritos el año pasado y un salto a más de 2.000 se va a notar en la organización y en cuestiones logísticas. Queremos absorber bien el impacto de la carrera. Y que de esta edición, que va a ser la del salto, quede un buen poso en todos».

Por lo tanto, es muy posible que la 'II Lomeña Fachadas Rhenus Logistic media maratón del Bidasoa +10K' vaya a agotar sus dorsales. Ahora mismo cuestan 32 y 21 euros según las distancias y el precio subirá a 37 y 26 cuando queden diez días para el evento.

Un evento que va a repercutir positivamente en la economía de la comarca. «Calculamos que un 30% de los que hay ahora inscritos harán noche aquí. Y muchos vienen con familias».

Antes, la Gabonetako Krosa

Antes de la media maratón se celebrará la 'XI Super Amara Gabonetako Krosa', el 20 de diciembre sobre cinco kilómetros. El boom de las carreras populares se percibe también en ésta, que además está a caballo entre el deporte y la fiesta. El récord, 783 dorsales del año pasado, se batirá e incluso puede que se llegue al tope de 1.000 dorsales, puesto que ya se han apuntado más de 500 personas.

Las inscripciones se deben realizar en la web www.kirolprobak.com y cuestan 12 euros los adultos, 16 a partir del 1 de diciembre. Los pequeños deberán abonar tres euros, que irán íntegros y junto a las donaciones de los mayores a la asociación Begisare.