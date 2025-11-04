«Con la mayoría de lesiones se empieza a trabajar el primer día»

La donostiarra Sara Lombardero es la readaptadora del primer equipo del Real Unión. Llegó al club el pasado año como preparadora física y readaptadora ... de la base y ahora ha dado el salto al primer equipo.

–¿Cuál es el trabajo de una readaptadora?

–Cuando un jugador no puede entrenar porque está lesionado o tiene alguna molestia, se produce un vacío hasta que puede volver al grupo. Se trata de evitar eso, que siga trabajando y esté cerca de sus compañeros.

ASPECTO PSICOLÓGICO«Tanto en el primer equipo como en la base, se cuida mucho el aspecto mental durante las lesiones»

–Cambiará mucho en función del tipo de lesión, pero, en general ¿se trabaja desde el primer día?

–En un caso reciente como el de Peru Ruiz, tuvo que estar una semana y media de reposo absoluto, pero ya ha empezado a venir a tratarse con el fisio y a trabajar conmigo. No puede apoyar el pie pero hay mucho que sí puede hacer de tren superior, core... Casi siempre, se trabaja desde el primer día de la lesión. También tenemos un juvenil al que tienen que operar del cruzado y estamos trabajando porque un buen trabajo antes de la operación también es muy importante.

–Hace unos años algo se hablaba de todo esto, pero desde luego no se concebía un puesto como el suyo.

–Hoy en día en el fútbol profesional está consolidadísimo. En el fútbol de base y en categorías más regionales no suele haber medios, pero, en la medida de lo posible, se hacen esfuerzos. Yo aquí trabajo con la base también, con la ayuda de otro compañero, Ander. La readaptación es importante en todas las categorías, tanto por la parte física como por la psicológica.

–Siempre se dice que la recuperación de una lesión larga es mentalmente muy dura.

–Son momentos difíciles. Da igual la edad, la categoría. Un futbolista quiere jugar a fútbol. Pero además, lo que hemos visto, es que sobre todo en lesiones largas, los jugadores se quedan aislados del grupo, se sienten solos. Trabajamos mucho para que eso no pase: programar su trabajo de readaptación cerca de los entrenamientos, incluirlo en las charlas técnicas, meterle la ficha si hay hueco en la convocatoria para que esté en el banquillo... Que tenga mucho contacto con el grupo.

–Ya tenía una intensa relación con el fútbol antes de llegar al Real Unión.

–Jugué en el Añorga hasta los 21 años. Luego dejé de jugar para ir al cuerpo técnico del Eibar femenino, primero como segunda entrenadora del Eibar B y luego primera entrenadora del C. Estudié Ciencias de la Actividad Física y el Deporte e hice un Máster en Adaptación de Lesiones y quería reorientar mi carrera hacia eso. El director deportivo del Real Unión, Mikel Bengoa, me ofreció venir para ser preparadora física y readaptadora en el fútbol base la temporada pasada y este año me han propuesto subir al primer equipo como readaptadora y también echo una mano al preparador físico.

–En este club, que ha demostrado su sensibilidad en temas de género, que ha hecho su apuesta fuerte por el fútbol femenino con el Mariño Real Unión, es la única mujer en el organigrama técnico contando base y primer equipo. Hay mucho camino que andar aún...

–En la estructura de fútbol femenino sí que hay entrenadoras y en administración también hay otras chicas, pero en el fútbol masculino, sí, soy la única. Pienso que se van abriendo puertas que antes estaban cerradas y, al mismo tiempo, también las mujeres nos vamos formando para entornos laborales que antes igual no teníamos en cuenta pero ahora sí consideramos posibles. En mi carrera, que antes era una carrera de hombres, ahora las mujeres somos mayoría.

–Termino con lo puramente deportivo. ¿Cómo está la plantilla?

–Los jugadores están fuertes. Empezamos la pretemporada con varias bajas, pero ahora está todo el mundo bien, salvo el caso de la lesión de Peru Ruiz. Es un grupo que entrena a ritmos muy altos y eso se va a ir notando. Los veo muy convencidos de acabar arriba.