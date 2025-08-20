Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ainhoa, junto a su abuela, Pilar, ambas con mascarilla por precaución, posan en lo alto del pueblo. Ainhoa Pérez
«Tenemos que ir con mascarilla porque el fuego está muy cerca»

Una joven de Irun relata la intranquilidad que invade a los vecinos de Tornavacas, el pueblo donde veranea cerca del Valle de Jerte y que ve aproximarse las llamas

Álvaro Guerra

San Sebastián

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:03

«El fuego está muy cerca. Sales a la calle y ves las llamas desde el pueblo». Así describe Ainhoa Pérez la situación que están ... viviendo ella y miles de personas por los incendios que están calcinando muchos puntos del país. Esta joven de Irun acostumbra a pasar el verano con su abuela en Tornavacas (Cáceres), un pequeño pueblo cercano al Valle del Jerte, zona muy castigada estos días por uno de los incendios más graves que Extremadura ha vivido jamás. Lo que debería haber sido un verano como cualquier otro, se ha convertido en una experiencia marcada por la preocupación.

