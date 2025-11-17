El Mariño Real Unión fue zarandeado por el Añorga y el Roca sigue intratable

I. M. IRUN. Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:04 Comenta Compartir

El del domingo no fue el mejor partido de un Mariño Real Unión que salió de Gal goleado, 2-6, por el Añorga.

«No fuimos nosotras», resumía en pocas palabras el técnico irundarra Imanol Gómez. «Sin carácter, sin ganas , sin intensidad. No fuimos nosotras y nos pasaron por encima. Está claro que por muy buenas jugadoras que seamos, por bien que juguemos con balón, si no salimos con actitud, en esta categoría cualquier equipo nos gana». No puso paños calientes Gómez que aseguró que «el resultado es el que merecimos, salvo quizá por los dos goles que hicimos nosotras», firmados por June Alza y Adri Cienfuegos.

El técnico reconoce no saber «qué nos está pasando, pero está claro que ahora mismo somos un equipo mentalmente débil al que cuando le hacen un gol tan pronto se enrabieta y saca el partido adelante como se viene abajo y no es capaz de sobreponerse». Lamentó especialmente que en este caso «hayamos echado por tierra la solidez defensiva que llevábamos dos semanas construyendo».

El fin de semana que viene el equipo visita al Athletic C en Lezama y el camino hasta el partido está claro: «Autocrítica, investigación y trabajo. Tenemos que intentar dar con la clave para hacerles ver a las jugadoras que, desde el compromiso, pueden ganar a cualquier equipo».

El Roca, nueve seguidas

El Roca sigue contando sus partidos por victorias desde la segunda jornada de liga y suma 27 de los 27 últimos puntos.

El sábado, el filial txuribeltz decoró la victoria sobre el Beasain B con un 5-1. La pasada campaña ya golearon al filial vagonero en Gal y este curso los irundarras repitieron el ejercicio. Los goles del equipo que entrena Alberto López estuvieron muy bien repartidos entre Iñigo Elizetxea, Pape Diop, Gorka Zubiagirre, Beñat Palenzuela y Asier Unsain.