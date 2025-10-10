El Mariño Real Unión regresa a la competición tras el amistoso contra la Tramontana La Mina

El Mariño Real Unión regresa a la competición liguera de la 3ª RFEF esta tarde. Lo hará en el campo oiartzuarra Karla Lekuona donde se ... medirá al Oiartzun a partir de las 15.30 horas. Ambos conjuntos llegan a este choque con un balance de una victoria y dos derrotas en las primeras tres jornadas de liga. El técnico Imanol Gómez maneja una larga lista de bajas por lesión para afrontar este encuentro contra uno de los equipos con más solera en el fútbol femenino de Gipuzkoa.

La semana no sólo ha sido atípica por la cuestión de las lesiones. Ha sido especial porque de la mano de la asociación de mujeres gitanas Kera Elkartea, en colaboración con el Real Unión, Parean Elkartea, el Ayuntamiento de Irun y la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha estado de visita en la ciudad el CF Tramontana del barrio de La Mina, en la localidad barcelonesa de Sant Adrià De Besòs.

En ese barrio de mayoría gitana nació hace tres años este equipo femenino compuesto, en su mayoría, por jugadoras de etnia gitana. Una amplia representación de la plantilla del equipo ha podido responder a la invitación. La primera actividad, en la tarde del jueves, fue un coloquio para contar la historia del equipo y las dificultades enfrentadas como colectivo y a título individual por las propias jugadoras. Al acto asistieron, entre otras personas, cerca de 40 jugadoras y técnicos del Mariño Real Unión. A última hora de la tarde, las jugadoras de la Tramontana disputaron un amistoso en versión de fútbol-8 contra el Mariño Real Unión en el ancho del campo de hierba artificial del Stadium Gal.

Por parte de las irundarras jugaron integrantes de diferentes equipos de la estructura, aunque sobre todo las de la primera plantilla. También hubo algunas que se enfundaron la camiseta rival, no sólo para compensar las ausencias de las jugadoras rivales que no habían podido acudir, sino para estrechar aún más los lazos entre ambos clubes.

La victoria de las irundarras fue clara. Aunque es verdad que el partido iba más allá del resultado y tenía un planteamiento más ambicioso en términos de valores, lo cierto es que también merece ser destacado el nivel futbolístico que mostraron ambos conjuntos.