Jugadoras de Mariño Real Unión y Tramontana con representantes de Kera, Ayuntamiento y Diputación antes de empezar el partido. MORONDO

Irun

El Mariño Real Unión regresa a la competición tras el amistoso contra la Tramontana La Mina

El equipo catalán, compuesto principalmente por jugadoras gitanas, ha estado de visita en la ciudad de la mano de Kera Elkartea

Iñigo Morondo

Irun

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:14

Comenta

El Mariño Real Unión regresa a la competición liguera de la 3ª RFEF esta tarde. Lo hará en el campo oiartzuarra Karla Lekuona donde se ... medirá al Oiartzun a partir de las 15.30 horas. Ambos conjuntos llegan a este choque con un balance de una victoria y dos derrotas en las primeras tres jornadas de liga. El técnico Imanol Gómez maneja una larga lista de bajas por lesión para afrontar este encuentro contra uno de los equipos con más solera en el fútbol femenino de Gipuzkoa.

