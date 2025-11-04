El Mariño Real Unión se reencontró con la victoria

E. PRIETO IRUN. Martes, 4 de noviembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

El tanto de June Alza en el minuto 83 del partido le bastó al Mariño Real Unión para derrotar al Elorrio en la sexta jornada. Más allá de los tres puntos, Imanol Gómez destaca que «volvimos a tener la portería a cero y recuperamos la solidez defensiva. Es una de las cosas más importantes que podemos llevarnos del partido».

Las irundarras fueron fieles a su identidad, «intentando salir jugando desde atrás y creando un juego más combinativo», señala el técnico del Mariño Real Unión. «El Elorrio, como muchos equipos de la categoría, intenta buscar un fútbol un poco más vertical en el que con pocos toques se encuentran atacando la última línea. Con esa manera de jugar muchos equipos hacen daño», valora Gómez. «A nosotras también. Al darle tanta importancia al juego con balón a veces nos exponemos en la parte trasera y sufrimos».

El choque ante las vizcaínas arrancó «con un juego fluido» por parte del Mariño Real Unión aunque «es cierto que no encontramos profundidad ni todas las ocasiones que nos hubiesen gustado para adelantarnos», analiza Imanol Gómez. En el minuto 37 de la primera mitad llegó una de las jugadas decisivas del partido con la expulsión de la visitante Alaine Marcos en un córner en el que la colegiada interpretó agresión.

Con superioridad numérica, las locales empezaron a desgastar a su adversario hasta que June Alza consiguió el tanto de la victoria en la recta final gracias a un gol «un poco raro que vino de un rebote en la cara» tras una salida fuera del área de la guardameta visitante. «Es un resultado merecido porque tuvimos paciencia», considera Imanol Gómez.

La próxima jornada llevará al Mariño Real Unión hasta el campo de San Ignacio de Bilbao para medirse el sábado (16.15) al Artizarrak.