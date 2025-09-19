La marcha pro palestina Ibaitik Itxasora llega desde Navarra a Irun

La marcha por Palestina Ibaitik Itxasora ('Del río al mar') que el día 10 de septiembre salió de Tudela ha llegado este viernes a Irun, ... lugar de su última pernocta para realizar el sábado la última etapa. Desde el puente Avenida que une el municipio guipuzcoano con Hendaia, la marcha afrontará sus últimos kilómetros para completar un recorrido que en 11 etapas habrá conectado el Ebro con el mar Cantábrico y pisado las tres realidades administrativas diferentes de Euskal Herria. Desde Tudela hasta Hendaia, la marcha ha contado con cientos de participantes y miles de personas que la han apoyado y respaldado y la etapa de este viernes entre Bera e Irun «no ha sido una excepción. Casi al contrario, yo creo que ha sido una de las más numerosas, al menos en cuanto a gente que de continuo ha ido en la marcha, por encima de las 300 personas», a las que por momentos, en las zonas urbanas, se sumaban muchísimas más, según ha explicado Iosu Gulina, portavoz de la organización.

«Todo el camino, desde que salimos de Tudela, ha sido muy emotivoy hemos ido desbordando las previsiones continuamente». La sensación desde dentro es que «la marcha ha sido un éxito, nos está sorprendiendo a todos los niveles. Creo que es porque ha dado la oportunidad a todo el mundo de sacar esa rabia, esa impotencia, que sentimos por lo que está pasando, por lo que Israel está haciendo en Palestina y porque los que pueden hacerlo, no mueven las fichas que hay que mover para pararlo. Es importantísimo que alguien por ahí arriba escuche que el pueblo tiene claro dónde está, que está manifestándolo. Quien puede tiene que cortar esto, empezar con un boicot serio y parar este genocidio».

Gulina aprecia «cambios significativos en España. Ya no se trata sólo de decir que malos son los de Israel, sino que se empieza a poner sobre la mesa el boicot como herramienta. Creo que lo que ha pasado en La Vuelta le ha dicho a la gente que si nos movemos, conseguimos resultados». Con ese convencimiento, la marcha Ibaitik itxasora, a lo largo de su recorrido, se ha concentrado también ante empresas e instituciones para reclamar que terminen «la colaboración con empresas israelíes porque no sólo el silencio es cómplice, hay colaboración activa: Osasunbidea sigue comprando medicinas al laboratorio israelí Teva, por ejemplo», ha denunciado Gulina.

Este viernes por la tarde, a las 17.00, una manifestación recorrerá la ciudad y el sábado a las 9.30 la cita es en el puente Avenida para arrancar la última etapa hasta Hendaia Playa, donde hay previstas varias actividades como fin de fiesta.

Apoyo social

En su llegada a Irun, los marchistas han sido acogidos por multitud de ciudadanos, pero también por diversos colectivos (M8 Asanblada Feminista Bidasoa, Irungo Harrera Sarea, Movimeinto de Pensionistas de Txingudi y hasta 16 asociaciones de vecinos) que se han ocupado de que pudieran disponer de duchas municipales y de ofrecer hasta 100 raciones para comer.

En el acto de recepción, en la plaza de San Juan, representantes de esas entidades han dirigido unas palabras a los marchistas. Especialmente significativas las de Oihana Galardi en representación de Irungo Harrera Sarea, que ha recordado que nada en esta historia es nuevo. «Tenemos un genocidio ante nuestros, pero es una matanza que está durando décadas», ha señalado, pero sólo después de hacer contextualizado que «no es nuevo para los que vivimos a orillas del Bidasoa ver con nuestros ojos las vulneraciones de derechos humanos fundamentales. No es nuevo pedir corredores humanitarios. No es nuevo pedir que se acabe con la complicidad de las políticas asesinas. No es nuevo cortar las vallas de los puentes. No es nuevo decir éstas, nuestras reivindicaciones, con voz alta en la calle como hacemos hoy».

Desde el asociacionismo vecinal Iker Eizaguirre y Fernando Arocena han dado cuenta del apoyo de 16 de estas asociaciones. «Estamos en contacto con vecinos y vecinas y podemos afirmar que, con ideas muy plurales, la inmensa mayoría de la ciudadanía de Irun está indignada por lo que está contemplando en directo esde Gaza, la matanza de decneas de miles de civiles, de mujeres, de niños. Por pura humanidad, denunciamos al gobierno de Israel por el genocidio que está perpetrando. Alzamos nuestra voz para que esta masacre cese, para unir nuestras voces con las de millones de voces y que un clamor planetario obligue al Gobierno de Israel a cesar la masacre contra la población indefensa de Gaza. Y que se permita al pueblo de Palestina decidir su futuro de forma soberana y en paz».

Durante el acto en el que se han producido estas y otas intervenciones en la plaza de San Juan ha habido una actuación del grupo de danza Uikan y se han coreado el lema oficiosao de la marcha, «ibaitik itxasora, Palestina aurrera» y consignas reivindicativas pidiendo sanciones y boicot para Israle y libertad para el pueblo palestino.