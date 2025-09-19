Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La marcha por Palestina, este viernes en Irun. De la Hera

La marcha pro palestina Ibaitik Itxasora llega desde Navarra a Irun

La caminata que partió el pasado día 10 desde Tudela ha entrado en Gipuzkoa este viernes en la víspera de cerrar su periplo en la playa de Hendaia

Iñigo Morondo

Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:39

La marcha por Palestina Ibaitik Itxasora ('Del río al mar') que el día 10 de septiembre salió de Tudela ha llegado este viernes a Irun, ... lugar de su última pernocta para realizar el sábado la última etapa. Desde el puente Avenida que une el municipio guipuzcoano con Hendaia, la marcha afrontará sus últimos kilómetros para completar un recorrido que en 11 etapas habrá conectado el Ebro con el mar Cantábrico y pisado las tres realidades administrativas diferentes de Euskal Herria. Desde Tudela hasta Hendaia, la marcha ha contado con cientos de participantes y miles de personas que la han apoyado y respaldado y la etapa de este viernes entre Bera e Irun «no ha sido una excepción. Casi al contrario, yo creo que ha sido una de las más numerosas, al menos en cuanto a gente que de continuo ha ido en la marcha, por encima de las 300 personas», a las que por momentos, en las zonas urbanas, se sumaban muchísimas más, según ha explicado Iosu Gulina, portavoz de la organización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  2. 2 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  5. 5

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  6. 6

    Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  7. 7

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  8. 8

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  9. 9 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  10. 10 Joan Manuel Serrat se reencuentra con Gipuzkoa: «Montábamos en bicicleta e íbamos a Tolosa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La marcha pro palestina Ibaitik Itxasora llega desde Navarra a Irun

La marcha pro palestina Ibaitik Itxasora llega desde Navarra a Irun