La magia de Artaleku, incluso con derrota El Irudek Bidasoa Irun enganchó con su público y estuvo a punto de sorperdender al Flensburg-Handewiit

Iñigo Aristizabal IRUN. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Lo hemos dicho más de una vez y el martes se vivió un nuevo ejemplo. El polideportivo Artaleku tiene algo especial, sobre todo en partidos europeos. La tarde-noche empezó fría, ni siquiera se habían vendido todas las entradas pese al brillo del rival, pero poco a poco fue aumentando la temperatura y el equipo metió en el partido a los aficionados y los aficionados empujaron al equipo, que a falta de diez minutos estaba ganando 30-26 al Flensburg-Handewitt.

Después llegó la remontada alemana, con el parcial de 0-6, y la derrota por 32-33, pero Artaleku respondió al esfuerzo de los jugadores con una ovación el término del partido.

Tras una pausa para digerir lo vivido, Alex Mozas quiso «dar la enhorabuena a mi equipo, aplaudir el partido que han hecho los jugadores». Y señaló que «puede ser una noche de las que se recuerden en Artaleku». En ese momento «es difícil poner en valor la actuación que no tiene premio, porque somos muy competitivos, pero me atrevería a decir que fuimos mejores que el Flensburg-Handewitt».

Según Mozas, «la conclusión a la que tenemos que llegar todos es que en una semana en la que hemos jugado contra dos equipos de nivel Champions League, hemos estado cerca en los dos partidos».

«Nos van a respetar más»

El entrenador madrileño cree que «después de partidos como este, en Europa nos van a respetar mucho más. La gente nos dice que somos un equipo competitivo, un equipo con un trabajo defensivo muy bueno, con gente a nivel individual muy buena y que trabajamos los partidos muy bien».

Respecto a la respuesta del público, destaca que «Artaleku es la cancha de Asobal en la que los aficionados tienen más conocimiento del balonmano, porque han vivido mucho y han vivido momentos históricos. Evidentemente ahora no estamos en disposición de ser campeones de Europa otra vez o de ganar títulos, pero nuestros aficionados se sienten orgullosos de ver cómo contra los mejores equipos del mundo volvemos a ser competitivos».

El capitán Gorka Nieto no ocultaba su «rabia por el resultado, que no se corresponde con el trabajo tan bueno que hicimos. Es doloroso porque íbamos cuatro arriba y podíamos haber ganado». No obstante, «para ganar a este tipo de rivales tienes que hacer un partido perfecto y en el tramo final cometimos varios errores».

A pesar de ello, se mostraba «orgulloso por nuestra actuación» y sabedor de que «el Bidasoa va para arriba».