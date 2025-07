«A muchas madres les ha pasado lo mismo y no todas tienen esto que me dais a mí» Asun Casasola volvió a agradecer el apoyo de su ciudad en el acto de homenaje a Nagore Laffage en el 17º aniversario de su asesinato

«Éste es el día más duro», ha dicho Asun Casasola. Cuál si no para una madre más que aquel del aniversario de la muerte ... de su hija. La presidenta de la Asociación Casa de las Mujeres, Marialui García, ha recordó que «José Diego Yllanes asesinó a su hija Nagore, una joven irunesa, estudiante de Enfermería en Pamplona, con toda una prometedora vida por delante, porque no entendió que cuando una mujer dice no, es no. Han pasado 17 años y todavía, cuando llega este día de San Fermín, tan agradable para tanta gente, una fiesta internacional, en Irun se nos encoge el corazón». Año tras año, su ciudad reivindica la memoria de Nagore y denuncia la injusticia de la violencia machista, «una violencia que mata», incidía Marialui García.

El 7 de julio es un día duro para Asun Casasola, para todos los cercanos a Nagore. «Pero todos vosotros, todas vosotras, hacéis que sea mejor. Pienso que voy a venir aquí, que vais a estar conmigo y eso me mantiene en pie. Veo la previsión de mal tiempo y pienso que vendrán cuatro y luego llenáis la plaza. Llevo 17 años dando las gracias y es que no puedo decir otra cosa». Noticia relacionada «Que el mundo no se olvide de lo que le pasó a Nagore Laffage para que no vuelva a ocurrir» Ha conocido a muchas otras madres que han sufrido su misma pérdida, «muchas, y no todas tienen un Irun y una Pamplona que están siempre ahí, no tienen esto que me dais. Os quiero un montón y me encanta todo lo que hacéis», dijo en alusión a las intervenciones que la habían precedido (la alcaldesa, Cristina Laborda, y la delegada de Igualdad, Maite Cortina, además de las representantes de la ACMI), a la interpretación de 'Ez beti da ez' por parte del Coro Feminista, a la actuación de Esther Barandiaran al piano, a la lectura de dos relatos de los 4.000 recibidos en el Concurso que lleva su nombre y a los que prestaron su voz Ainara López y Mertxe Tranche. Memoria y reconocimiento El acto siempre tiene una parte de recuerdo a la memoria de Nagore Laffage y una parte de reconocimiento a su madre. La intervención de la alcaldesa siguió también esa pauta. Empezó recordando que este día «nos duele, nos duele mucho. Desde hace 17 años nos falta una irunesa, Nagore, una joven llena de vida que hoy tendría 37 años y que nos fue arrebatada de la manera más cruel. Su ciudad no la olvida». Laborda se dirigió después a Asun Casasola y al resto de la familia para admitir «que no tenemos palabras que puedan abarcar vuestro dolor», pero sí mostró admiración por cómo, «Asun, has convertido ese dolor en una fuerza imparable, en una lucha constante por la justicia, por la memoria y por todas las mujeres. Estás en los medios, en las aulas, implicada en esa lucha en la que eres un faro para esta ciudad. Gracias Asun por ser guía, por no rendirte nunca. Lo digo como alcaldesa y lo digo como mujer». La primera edil citó el concurso de relatos que lleva el nombre de Asun «porque la cultura es transformadora» y a la ACMI y a las asociaciones de mujeres y feministas de la ciudad «por estar, por apoyar, por ser, por acompañar, por denunciar. Sin vosotras, esta causa tampoco avanzaría». Porque en todas las intervenciones de ayer coincidió un mensaje. Queda un enorme camino, pero, tomando las palabras de Asun, «estamos avanzando. Cada pequeña cosa que hacemos es importante. Sabemos que sigue habiendo malos, pero también que los buenos estamos para recriminar que eso no se hace, para denunciarlo. Y es importante que sigamos haciéndolo para poder acabar con ello».

