El lunes termina el plazo para optar a uno de los puestos del Mercado de Navidad

Miércoles, 22 de octubre 2025

Los comercios y artesanos que quieran optar a un puesto en el Mercado de Navidad de la plaza del Ensanche pueden presentar su solicitud hasta el lunes de la semana que viene, día 27. Los solicitantes deberán especificar en cuál de los tres tramos establecidos quieren participar: del 12 al 22 de diciembre, del 23 de diciembre al 5 de enero o del 12 de diciembre al 5 de enero. En el caso de que los veinte puestos de venta disponibles no se cubran, se abrirá un segundo plazo entre el 30 de octubre y el 7 de noviembre. Las solicitudes deben tramitarse a través de la sede electrónica del SAC, en irun.org.