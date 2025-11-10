Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Jesús Cimarro, Ana Belén Marín Arroyo, Giulia Pruneti y Juan Manuel García-Ruiz, ayer en la gala de apertura del festival. Lusa
Irun

«Todos y todas los que estamos aquí llevamos a un arqueólogo dentro»

El Ficab levantó este lunes el telón de su XXV edición y dio inicio a una semana que llevará al Amaia las mejores películas de cine arqueológico

Joana Ochoteco

Irun

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:15

Comenta

«Todos y todas los que estamos aquí llevamos a un arqueólogo dentro». Así lo afirmó este lunes Jesús Cimarro, presidente del jurado del Ficab, ... en la gala de apertura del festival de cine arqueológico que este 2025 cumple sus bodas de plata. Veinticinco años después, ese arqueólogo que el público del Ficab lleva dentro es un profesional experimentado, pero siempre dispuesto a atraer a nuevos pupilos que quieran adentrarse en esta cita que dota de espectacularidad cinematográfica a los grandes hallazgos arqueológicos. Veinticinco años después, el Ficab ha crecido en número de ediciones y de adeptos, y encara esta nueva cita con el ánimo de superar las cifras de 2024, cuando consiguió su récord de espectadores.

