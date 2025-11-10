«Todos y todas los que estamos aquí llevamos a un arqueólogo dentro». Así lo afirmó este lunes Jesús Cimarro, presidente del jurado del Ficab, ... en la gala de apertura del festival de cine arqueológico que este 2025 cumple sus bodas de plata. Veinticinco años después, ese arqueólogo que el público del Ficab lleva dentro es un profesional experimentado, pero siempre dispuesto a atraer a nuevos pupilos que quieran adentrarse en esta cita que dota de espectacularidad cinematográfica a los grandes hallazgos arqueológicos. Veinticinco años después, el Ficab ha crecido en número de ediciones y de adeptos, y encara esta nueva cita con el ánimo de superar las cifras de 2024, cuando consiguió su récord de espectadores.

Los inicios del festival

La alcaldesa, Cristina Laborda, tomó la palabra en la gala inaugural para recordar los inicios del festival, en el año 2001: «comenzaba mis primeros años en la Universidad, en la carrera de Historia. Como estudiantes, era toda una experiencia ver documentales y proyecciones fuera de las aulas». La alcaldesa también destacó que, de las 24 producciones que conforman la programación del Ficab, «diez están dirigidas por mujeres, la cifra más alta hasta la fecha. Es un paso más hacia una mayor igualdad en el ámbito audiovisual». Cristina Laborda agradeció el «gran trabajo» del Museo Oiasso, «que es el motor del festival y también ese faro de investigación y divulgación que nos reconecta con nuestra historia y patrimonio».

Un cuarto de siglo después, «el Ficab es puntero en nuestro país, y un festival de referencia», subrayó Jesús Cimarro. Presidente de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid, es también el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y este lunes pidió «un aplauso por el cine documental, por el cine arqueológico».

Aprender y disfrutar

A la gala inaugural de este lunes asistieron también tres de los cuatro miembros de ese jurado que preside Cimarro: Ana Belén Marín Arroyo, catedrática de Prehistoria en la Universidad de Cantabria «y experta en por qué desaparecieron los neandertales»; Juan Manuel García-Ruiz, profesor en el Donostia International Physics Center «y que estudia el origen de la vida»; y Giulia Pruneti, co-directora y responsable de comunicación de Firenze Archeofilm, «uno de los festivales de arqueología de referencia». No pudo asistir Mertxe Urteaga, pero Jesús Cimarro quiso poner en valor el nombre de la «fundadora del festival. Hace veinticinco años, nadie hubiera imaginado que el Ficab llegaría a sus bodas de plata».

Patxi Pérez, que presentó la gala de apertura, adelantó a los asistentes que a lo largo de esta semana viajarán a Grecia, Rusia, China, Egipto, México, Perú, Chile... «Con temas muy, pero que muy variados, y películas que cada año son mejores; tienen una mayor calidad artística y, además, vais a alucinar con los adelantos técnicos». Como subrayó, «gracias a estas películas vamos a tener la oportunidad de aprender y, sobre todo, disfrutar». Todas las sesiones del festival son con entrada gratuita.