La llegada del nuevo CBA no altera la línea de trabajo para el Centro Cultural Amaia

El escenario cultural local ha estado marcado este mes de septiembre por la apertura del nuevo Centro de Cultura y Creatividad CBA, la ampliación del ... centro cultural bajo la plaza de San Juan. «Pero ya lo dijimos entonces y hoy lo vuelvo a repetir», decía la delegada de Cultura, Nuria Alzaga, «no nos olvidamos del Centro Cultural Amaia que seguirá acogiendo diferentes propuestas como lo ha hecho hasta ahora».

La música pop-rock, espectáculos teatrales más innovadores o programas como DokuIrun hacen las maletas para migrar al subsuelo de San Juan, pero el programa del centro cultural de Pío XII sigue bien nutrido con teatros y otras propuestas escénicas variadas y mucha programación «a la irunesa, hecha por, para y desde Irun», apuntó Alzaga.

11 de octubre Danza, espectáculo 'Hona'. 20.00 horas

18 de octubre Espectáculo familiar 'Viajeras del espacio'. 17.00.

26 de octubre Concierto dominical de la Banda de Música Ciudad de Irun. 12.00.

2 de noviembre Teatro, representación de Itzulera, de la compañía Dejabu. 19.00

8 y 9 de noviembre Representación de las óperas 'Suor Angelica' de Puccini y 'Cavalleria Rusticana', de Mascagni. Ambos días a las 19.00.

10 al 15 de noviembre Proyecciones del Ficab'25.

23 de noviembre Concierto de Santa Cecilia de la Banda a las 12.00. Concierto-homenaje a Txema Cariñena 'El musical Txema', a las 20.00

6 de diciembre Espectáculo musical 'Aidalai', tributo a Mecano. 20.00.

12 de diciembre Concierto dominical de la Banda de Música Ciudad de Irun. 12.00.

13 de diciembre Teatro 'Exácticamente diversa' de Ezezagunok. 21.00

20 de diciembre Concierto de Navidad de Kontserbatorioko Orkestra y Atzokoak. 19.30.

23 de diciembre Cine adaptado. 17.00

27 de diciembre Gala de la magia. 19.00.

28 de diciembre. Cine con animación con Bizinema Eduardo Manostijeras. 16.00

Citó como ejemplo los conciertos dominicales de la Banda de Música casi una vez al mes y esos otros, «con algún invitado o algún repertorio en especial. Habrá la oportunidad de asistir a conciertos que no dejarán indiferente a nadie», avanzó. También participará la Banda en el concierto homenaje 'El musical Txema', con el que la familia de la música local quiere rendir tributo al músico irunés Txema Cariñena en el primer aniversario de su fallecimiento.

'En Busca de tu aventura' se queda en la sala de conferencias del Amaia y tendrá seis citas desde octubre a final de año

Ezezagunok, a escena

Otra buena aportación con sello 100% local al programa viene de Ezezagunok que está viviendo un gran 2025. La compañía irundarra realizó el saludo oficial de las fiestas desde el balcón municipal y antes de eso recibió tres galardones en los Premios Nacionales Juan Mayorga de las Artes Escénicas (Mejor Adaptación o Autoría, Mejor Diseño de Vestuario y Premio Antonio Morillas a los Valores Sociales en el Teatro). Ezezagunok y su obra 'Exácticamente diversa' han seguido acumulando premios y distinciones. Los últimos, en el Corral de Comedias de Almagro. Su participación en el Certamen Nacional de Teatro Clásico Amateur Luis Molina se saldó con el Premio a la Mejor Obra (el principal) y los premios a Mejores Actores y Actrices de Reparto y a Mejor Dirección. 'Exacticamente Diversa' se estrenó durante el confinamiento en el YouTube municipal y, sobre las tablas, en el propio Amaia en julio de 2023. Allí regresará el próximo 13 de diciembre en la mucho más rodada versión actual.

De Mozart a Mecano

Además de otras propuestas escénicas de danza y teatro, la agenda otoñal del Amaia guarda espacio para dos convocatorias líricas de la mano de la Asociación Luis Mariano. La de este fin de semana es un concierto con orquesta y cuatro solistas «que recoge lo mejor de Mozart. Llevábamos demasiado tiempo sin programar a este autor y cada pocos años hay que volver a traerlo», comentó el director artístico de la entidad, Ángel Pazos. La segunda cita es un doble doble en el segundo fin de semana de noviembre. Dos días con programa doble, 'Suor Angelica' y 'Cavallería Rusticana' «dos óperas cortas de poco más de una hora».

Otra entidad local, Atzokoak Abesbatza, tendrá su tradicional concierto solidario el 20 de diciembre. Esta vez, además de Orquesta y Coro del Conservatorio, contará con otras dos agrupaciones vocales de Irun, Nayade e IGA, «para que nos acompañen en la celebración de nuestro 40 aniversario».

Un par de semanas antes, el 6 de diciembre, llegará la mayor novedad del programa de este trimestre. Cult Productions, con Yon Gallardo y Rubén Fraile a los mandos, ha programado Aidalai «un tributo a Mecano que no es sólo un concierto, es un gran espectáculo con una apuesta en escena increíble, con un vestuario que es una pasada», adelantaba Gallardo. «Lleva acumulados más de 100.000 espectadores a nivel nacional y tuvimos la suerte de verlo y pensamos 'esto hay que llevarlo a Irun porque va a ser un exitazo'».