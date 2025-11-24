La línea E29 cierra sus primeros cinco meses con más de 40.000 viajes

La línea E29, que conecta la comarca del Bidasoa con la zona de hospitales de Donostia y Miramon, ha registrado más de 40.000 ... viajes desde su puesta en marcha hace cinco meses. El balance es «muy positivo», tal y como indicó este lunes la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez. La representante foral ofreció una rueda de prensa en el consistorio irundarra junto a los alcaldes de Irun y Hondarribia, Cristina Laborda e Igor Enparan, y representantes de distintas asociaciones y colectivos con los que se ha trabajado en los últimos meses.

42.363 han sido concretamente los viajes que se han realizado en la línea E29 entre el 20 de junio y el 17 de noviembre. Azahara Domínguez explicó que el numero de desplazamientos durante el verano ha sido menor debido, entre otros motivos, a que «hay menos consultas externas y que los trabajadores y trabajadoras se encuentran de vacaciones». Con el inicio del curso, se ha constatado «una consolidación de la línea y en septiembre ya se sobrepasó la barrera de los 10.000 viajes».

Datos De los 43.363 viajes registrados de junio a octubre, 23.545 fueron en dirección hospitales y 18.818 en sentido Hondarribia.

Por meses 1.651 en junio, 7.349 en julio, 7.141 en agosto, 10.182 en septiembre, 11.005 en octubre y 5.035 en los primeros 17 días de noviembre.

La diputada de Movilidad mostró su satisfacción por los números que ha registrado la línea E29 desde su puesta en marcha pero consideró que «todavía hay cierto margen de mejora». Por esa razón, a partir del 1 de diciembre, la primera salida de la línea en Hondarribia (en Ama Guadalupekoa Ikastetxea) se adelantará 10 minutos, de las 07.00 de la mañana a las 6.50. «El cambio», tal y como indicó Domínguez, «persigue que las y los trabajadores del Hospital tengan garantizado llegar al cambio de turno».

Un «derecho básico»

Por su parte, la alcaldesa Cristina Laborda quiso agradecer a la Diputación Foral de Gipuzkoa que escuchase «la reivindicación solicitada por ayuntamientos, asociaciones y diferentes entidades de la ciudad», que pedían una conexión de la comarca con la zona de hospitales de Donostia. La primera edil hizo referencia a las políticas que buscan la mejora de la sostenibilidad en el territorio, afirmando que «si pedimos a la ciudadanía que utilice cada vez menos el vehículo privado, tenemos que ofrecer una oferta adecuada de transporte público». En ese sentido, Laborda incidió en que «poder acudir a un equipamiento básico como un hospital o un lugar de trabajo sin transbordos es asegurar un derecho básico».

El alcalde de Hondarribia, Igor Enparan, valoró positivamente el trabajo conjunto realizado entre instituciones y diferentes asociaciones destacando, en relación a la línea E29, que los más de 40.000 viajes realizados demuestran que «había una necesidad. Los avances son lentos en el ámbito del transporte urbano pero nos encontramos en el camino de la mejora continua y esta no se produce sin una escucha activa de la gente». El primer edil hondarribitarra habló de las «potencialidades» del itinerario, poniendo en valor que «la línea ofrece una conexión directa a la comarca del Bidasoa con un entorno laboral importante como el del Parque Tecnológico de Miramon o las Juntas Generales de Gipuzkoa».

En la comparecencia también estuvieron presentes representantes de distintas organizaciones, con los que se mantuvo una reunión previa. Fueron José Barreiro y Enrique Aizpiolea (Federación de Asociaciones de Vecinos de Irun) , Gema Landache y Noelia Pérez (Asociación Contra el Cáncer en el Bidasoa), Mari Asun de la Fuente (Asociación Makila), y Yolanda Hernández, Purificación Castro y Lely Rodríguez, como representación sindical.