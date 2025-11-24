Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Autoridades y representantes de diferentes colectivos este lunes en la sala capitular del consistorio.

Irun

La línea E29 cierra sus primeros cinco meses con más de 40.000 viajes

El itinerario que conecta la comarca con la zona de hospitales de Donostia y Miramon iniciará su recorrido en Hondarribia 10 minutos antes desde el 1 de diciembre

E. Prieto

Irun

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:14

La línea E29, que conecta la comarca del Bidasoa con la zona de hospitales de Donostia y Miramon, ha registrado más de 40.000 ... viajes desde su puesta en marcha hace cinco meses. El balance es «muy positivo», tal y como indicó este lunes la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez. La representante foral ofreció una rueda de prensa en el consistorio irundarra junto a los alcaldes de Irun y Hondarribia, Cristina Laborda e Igor Enparan, y representantes de distintas asociaciones y colectivos con los que se ha trabajado en los últimos meses.

