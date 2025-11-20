El Leka Enea vuelve a la liga y juega hoy en casa tras caer eliminado en Europa Los irundarras reciben al Visit Pontevedra, con el que están empatados en el quinto puesto de la Superdivisión (18.30 )

El Leka Enea Irun abre esta tarde las puertas del Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta para, a partir de las 18.30, enfrentarse al Visit Pontevedra. Los dos equipos están empatados con cinco puntos (dos victorias, un empate y dos derrotas) en la quinta y sexta posición, dos últimas que clasifican para competición europea. Y hay tres equipos con cuatro puntos esperando el resultado de hoy en Irun para intentar colarse en la zona europea.

Sin haberse disputado ni una cuarta parte de la liga en Superdivisión, los irundarras se han enfrentado ya a los tres primeros, con el valioso empate ante el Cajasur Priego Córdoba y dos derrotas, y esperan ir hacia arriba a partir de ahora con un calendario más asequible, lo que no implica que sea fácil el partido de esta tarde.

Cometición europea

El Leka Enea Irun viene de participar en la primera ronda de la ETTU Cup, disputada por sistema de concentración por trece equipos en la ciudad rumana de Odorheiu Secuiesc. Hasta allí se desplazaron Jon Ander Gerrikabeitia, Dani Palacios y Eneko Rodríguez, éste de diecisiete años en su primera aparición con el primer equipo. El club apostó en esta ocasión por una alineación de la casa.

Los irundarras se enfrentaron en una liguilla de la que los dos primeros pasarían a la siguiente ronda al STK Libertas Marinkolor Dubrovnik de Croacia, Energa Manekin Torun de Polonia y Linz de Austria, perdiendo los tres partidos por sendos 3-0, algunos no tan claros como muestran los marcadores.

El entrenador Iker Martínez recuerda que «sabíamos que iba a ser difícil y todo pasaba por ganar al Marinkolor de Croacia el primer partido. Tanto Dani (9-11, 11-8, 9-11 y 9-11) como Jon Ander (9-11, 11-6, 9-11 y 7-11) perdieron justo sus partidos».

Esta derrota complicó el futuro de los irundarras y en la segunda jornada «nos enfrentamos al equipo polaco, el partido más duro del grupo con diferencia». Acabó 3-0, como los otros dos del Manekin Torun, que ganó el cuadrangular. No obstante, el debutante Eneko «jugó muy bien y tuvo opciones en el tercer partido, ya que iba 1-0 y 10-7 ganando pero al final perdió el segundo set y el partido», 11-9, 10-12, 7-11 y 9-11.

En el último partido de la liguilla, ante el equipo austríaco, Gerrikabeitia perdió por un apretado 3-2 (11-8, 8-11, 8-11, 11-5 y 3-6) y 3-1 cayó Palacios (7-11, 1-11, 11-7 y 7-11).

El Leka Enea Irun cayó eliminado de la segunda competición europea y ahora se le reubica en la tercera, Europa Trophy, cuya primera ronda se disputará en enero.

Las chicas, en Galicia

Por su parte, el equipo femenino de Superdivisión se desplazará a Galicia y no jugará dos partidos, como se suele hacer para aprovechar el viaje, sino tres.

Las irundarras, segundas con cuatro victorias y una derrota, se medirán el sábado a dos equipos de Pontevedra y el domingo en Vigo al líder.

En la jornada anterior, el Leka Enea se impuso 4-3 al Atalaya Gijón, con punto decisivo de Maitane Zuazua y Ioana Tecla en el dobles. Paula López completó el equipo.