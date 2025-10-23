Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Leka Enea Irun recibe hoy al Atlético San Sebastián

Por primera vez se juega el derbi guipuzcoano en Superdivisión

IRUN.

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:18

Un mes después del debut liguero llega la segunda jornada, en la que hoy, a las 18.00 en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta se disputará el partido entre Leka Enea Irun y Atlético San Sebastián. Es la primera vez que se celebra el derbi guipuzcoano en la máxima categoría, tras el ascenso del equipo donostiarra.

El Leka Enea Irun abrió la liga con un memorable empate ante el Priego, gran dominador del tenis de mesa estatal. Parecía que los cordobeses iban a ganar en Irun cuando estaban por delante 1-3 en el marcador global y 0-2 en el quinto partido, pero Endika Díez remontó y Dani Palacios logró el punto del empate. Completó la alineación, 100% de casa, Jon Ander gerrikabeitia.

El equipo femenino, ahora en División de Honor, se impuso en la anterior jornada por 5-1 al Torrelavega y no tiene partido este fin de semana. El 9 de noviembre recibirá al Burgos.

