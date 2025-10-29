Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Endika Díez sacó sus dos puntos en el partido de Hospitalet. F. DE LA HERA

El Leka Enea Irun ha empezado con buen pie la temporada en Superdivisión

Los irundarras recibirán mañana a las 18.30 al Arteal Santiago en el Centro de Tecnificación

Iñigo Aristizabal

IRUN.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:38

El Leka Enea Irun ha empezado con muy buen pie la temporada en Superdivisión y es tercero con cinco puntos, a uno del invicto líder Olot. Los irundarras recibirán mañana a las 18.30 en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta al Arteal, que tiene un punto menos.

Además del meritorio empate contra el potente Cajasur Priego de Córdoba en la jornada inaugural, el Leka Enea saldó con dos victorias la primera de las jornadas dobles.

El primer derbi guipuzcoano de la máxima categoría, contra el recién ascendido Atlético San Sebastián, se saldó con victoria irundarra por 4-2, pero con suspense.

Endika Díez perdió el primer partido pero con los puntos de Dani Palacios (dos) y Mohamed Elbeialy el Leka Enea Irun se puso por delante, 3-1. Sin embargo, hubo que esperar a concretar la victoria, porque el donostiarra Iker Martínez superó a Endika Díez por 2-3 después de 50 minutos (8-11, 11-13, 11-6, 11-4 y 16-18), apretando el marcador. Con un 3-0 de Elbeialy se concretó el triunfo de los locales.

La siguiente victoria, por 2-4, fue en la cancha del Hospitalet, con un 0-2 de inicio (Elbeialy y Díez), empate de los locales al superar a Jon Ander Gerrikabeitia y Elbeialy y finalmente dos peleadísimas victorias de Gerrikabeitia (8-11, 11-4, 9-11, 12-10 y 8-11) y Díez (14-16, 12-10, 11-4, 6-11 y 8-11).

En División de Honor femenina, el Leka Enea Irun no juega este fin de semana y el domingo 9 de noviembre recibirá al Burgos, con quien está empatado a puntos en la tercera posición.

