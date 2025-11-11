Laken Torres se lleva los tres puntos del Trofeo a la Regularidad

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

Los tres puntos del 'Trofeo a la Regularidad' que otorga la Asociación de Veteranos correspondientes al encuentro ante el Basconia fueron para el goleador Laken Torres. Martín Arruti se llevó dos y Hugo Carrillo uno.

La clasificación la lidera Martín Arruti con 11 puntos, seguido por Jon Tena con 7 puntos. En el tercer puesto se encuentran empatados Ignacio Tellechea y Mustapha Hussaini, ambos con 6 puntos.