Jornada definitiva del 'XVI Irun Hiria pala txapelketa'

21 parejas han participado en el torneo del Kurpil Kirolak

I.A.

IRUN.

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:18

El frontón Uranzu acogerá mañana las finales del 'XVI Irun Hiria pala txapelketa', que organiza el Kurpil Kirolak y en el que han participado 21 parejas, divididas en Primera y Segunda categoría.

Tras haber disputado las liguillas los últimos meses, el pasado fin de semana se celebraron las semifinales, que tuvieron desarrollos muy parecidos, con igualdad inicial y rompiéndose en el segundo tramo

En Primera, Loidi-Daguerre derrotaron por 25-17 a Iriarte-Igoa, mientras que Urdangarin-Epelde superaron por 25-14 a Arriaga-Arrizabalaga.

Más claros aún fueron los resultados en Segunda, 25-12 para Elizegi-Irizar frente a Ubeda-Etxebeste y 25-13 de Aramberri-Nuin ante Loidi-Etxeberria.

Por lo tanto, mañana a las 17.00 se jugará la final de Segunda enfrentando a Elizegi-Irizar con Aranberri-Nuin y seguidamente se disputará la de Primera entre Loidi-Daguerre y Urdangarin-Epelde.

