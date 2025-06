Jon Tena regresa al Real Unión

El guardameta irundarra Jon Tena se ha incorporado al proyecto del Real Unión para la temporada próxima con opción de extender su vinculación por un ... curso más. Tena abre así una segunda etapa en el club referente de su ciudad tras un primer paso de tres años, los dos primeros como cedido de la Real Sociedad, club en el que se formó.

Tena salió del Real Unión para fichar por el Amorebieta y después inició una aventura exótica en Islandia. A su regreso, se incorporó al Barakaldo donde ha estado cuatro temporadas durante las que vivió el ascenso de 2ª RFEF a 1ª RFEF con los fabriles, con cuya camiseta ha disputado más de 80 partidos. Esta pasada campaña, con el equipo en 1ª RFEF, Tena ha jugado ocho encuentros ligueros y dos de Copa.

«Afronto este reto con muchísima ilusión, con muchísimas ganas», ha asegurado hoy el portero una vez oficializada su incorporación a la plantilla txuribeltz. La actual es una versión «más madura y con mucha más experiencia» de aquel portero que defendió la portería irundarra. «Han sido años en los que he tenido muchas experiencias diferentes. Estuve un año completo en Islandia, he vivido dos ascensos con el Barakaldo...» Haber tenido esas vivencias de primera mano ayudarán tanto a él como al equipo si a final de temporada se asoma un escenario de ese tipo, aunque de salida, Tena coincide con el que va a ser su entrenador y no quiere pensar en el final de la temporada «porque eso está lejísimos. Lo que nos tiene que ocupar ahora a todos es construir un buen grupo, hacer equipo, remar todos en la misma dirección y no mirar más allá del siguiente partido. Esta es una categoría dura, muy dura. Eso no hay que perderlo de vista en ningún momento».

Conoce a Ramsés Gil «porque me ha tocado enfrentarme a él y por lo que he visto, me parece un gran entrenador que le va a ir fenomenal al Real Unión».