Jokin Melida (EH BILDU): «Se nos presenta un año electoral 2019 prometedor» Domingo, 30 diciembre 2018, 00:11

«Sin duda este ha sido el año de las movilizaciones, con el 8 de marzo y las de los pensionistas, y no nos podemos olvidar de la consulta de Hartu Hitza. Ha sido un año de solidaridad: desde EH Bildu queremos agradecer a esas decenas de irundarras que día a día siguen acompañando a las personas migrantes en tránsito. En el plano de la política municipal, ha sido un año de cambio: comenzamos con una ruptura de gobierno entre PSE y PNV que derivó en una comisión de investigación donde se concluyó que el alcalde no actuó de buena fe en el tema de Korrokoitz. Con esa nueva correlación de fuerzas, EH Bildu demostró que sabe negociar con diferentes para sumar a favor de Irun. Abrimos también la histórica posibilidad de llevar a cabo una moción de censura, a la que el PNV finalmente, no se sumó. Ante este escenario, se nos presenta un año electoral 2019 prometedor. Estamos llenos de ilusión para seguir trabajando por Irun tanto dentro del consistorio como fuera, en las calles, de la mano de los y las irundarras».