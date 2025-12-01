Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

Javi Soroeta se lleva los tres puntos del Trofeo a la Regularidad

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:34

Los tres puntos del Trofeo a la Regularidad que otorga la Asociación de Veteranos del Real Unión, en colaboración con Txingudi Radio, correspondientes al encuentro ante el Utebo, fueron para Javi Soroeta. El atacante no anotó, pero fue protagonista directo en las dos últimas dianas de los txuribeltz.

Los dos puntos fueron para el bigoleador de la tarde, Unai García, y Martín Arruti recibió un punto. El centrocampista procedente de la cantera de Real Sociedad es precisamente el que lidera la clasificación general con 12 puntos, seguido de Ignacio Tellechea con 9 y Javi Soroeta con 8.

