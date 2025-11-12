Javi Iguiñiz lidera la expedición del Bidasoa XXI al Campeonato de España absoluto

I.A. IRUN. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:48 Comenta Compartir

Desde hoy hasta el domingo en las instalaciones del CN Barcelona se va a disputar el Campeonato de España absoluto en piscina de 25 metros.

Allí estará el Club Deportivo Bidasoa XXI con siete nadadores, tras un importante proceso de renovación y con algunas ausencias por problemas de calendario.

En el equipo destaca Asier Iguiñiz, que disputará las pruebas de estilos y también tomará parte en alguna de espalda y braza. El polivalente nadador irundarra tendrá opciones de llegar a la final en todas ellas y aspira a estar cerca de los primeros puestos. Como casi cada vez que se echa al agua, peligrarán los récords de Euskadi de un buen número de pruebas.

En categoría masculina le acompañarán los jóvenes Hodei Escamendi, Ibai Isasa y Oier Eizaguirre. Todos ellos son de categoría promesa y sus objetivos se centran más en mejorar sus marcas e ir progresando poco a poco. En categoría femenina la participación vendrá de la mano de Maite Iguiñiz, Adriana García y Udane Ayestaran. La primera es promesa y las otras dos júniors. Al igual que con los chicos, sus objetivos se centran en la progresión personal y la adquisición de experiencia, y de lograr alcanzar alguna final sería un gran éxito.