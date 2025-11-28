Irunvi cumple 25 años impulsando algo más que la oferta local de VPO

La sociedad municipal de vivienda, Irunvi, ha cumplido este mes 25 años. En el caso de una empresa pública, una trayectoria larga, por sí misma, ... no tendría por qué ser síntoma de buen hacer, aunque en este caso, las cifras respaldan una gestión que se ha caracterizado por la agilidad, la flexibilidad, la atención individualizada y la cercanía a la realidad de las cosas. Juanjo Jaunarena, hasta diciembre de 2016, e Idoia Yarza, desde entonces, han sido los únicos gerentes que ha conocido esta sociedad y sobre ambos recae mucho del mérito acumulado por Irunvi, compartido también por una plantilla que ha ido creciendo y manteniendo el nivel de aquellos años incipientes en los que un pequeño equipo de tres personas gestiona Irunvi como si fuera su propio negocio.

La alcaldesa, Cristina Laborda, recordó ayer que en los albores del siglo, Irun apostó por «un instrumento municipal para enfrentar el problema importante de vivienda que había en la ciudad». Recordó que la competencia era, como ahora, del Gobierno Vasco y que «la mayoría de municipios no tienen sociedad municipal de vivienda. Pero nosotros entendemos que lo que transforma la vida de las personas es algo tan básico como poder elegir seguir haciendo tu vida en tu ciudad y decidimos que íbamos a poner todo lo que estuviera en nuestra mano. Fue nuestra apuesta entonces y lo sigue siendo ahora».

1.038 viviendas ha adjudicado Irunvi en sus 25 años.

594 plazas de aparcamientos se han adjudicado.

4.336 personas están inscritas hoy en Irunvi como demandantes de vivienda protegida

79.409 ciudadanos y ciudadanas han sido atendidos en Irunvi en los últimos 18 años desde 2006 (cuando se empezaron a registrar las atenciones) hasta el año pasado, a falta de cerrar aún la memoria de este 2025.

millones de euros en ayudas de los fondos Next para rehabilitación de fachadas ha tramitado en los últimos cuatro años Propietarios de 639 viviendas se han visto beneficiados.

Pero, además, como recordó la alcaldesa, Irunvi no sólo ha promovido vivienda «pública, en venta y alquiler: apoya la rehabilitación de edificios haciendo de nexo con el Gobierno Vasco, ha hecho aparcamiento y seguirá haciendo (el de Artia será gestionado por Irunvi), ha impulsado apartamentos para mayores, ha actuado como agente urbanizador (como en Oñaurre)...». Concluía Laborda que «lo fundamental es que Irunvi ha dado oportunidades de vida a los iruneses».

El delegado de Vivienda, Jon Ugarte, destacó la importancia de «esta celebración por los 25 años que cumple Irunvi». Más que de los números, de los datos que Irunvi ha podido registrar en este cuarto de siglo de actividad, ayer se trataba de «hablar de cómo las acciones de Irunvi nos han afectado a los irundarras, a cada uno de manera distinta», dijo Ugarte, dando la palabra a varios ciudadanos.

Ricardo Pagola. Fue uno de los adjudicatarios de las VPO de Palmera Montero. «Hace 35 años que vivo en Irun, los quince primeros de alquiler. Me apunté en Irunvi para ver si tenía suerte de que me tocara una vivienda, pero se hizo el sorteo y quedé en lista de espera. Me llamaron para que viniera a Irunvi para arreglar los papeles porque al final me había correspondido. Estoy muy agradecido porque llevo 20 años viviendo en Palmera Montero. La familia va aumentando y ya tengo hasta nietos de aquí. Ojalá Irunvi pueda seguir construyendo viviendas, para comprar o para alquilar, porque en ese problema que tienen los jóvenes para tener una casa es donde tienen que actuar los gobiernos. A mí esta casa me cambió la vida».

Esteban Ubiria. Es vecino de El Pinar y cuenta con una plaza en el parking que gestiona Irunvi allí. «Vivo en el barrio desde hace ocho años. Al principio aparcábamos medianamente bien, pero según iba pasando el tiempo, las cosas se pusieron bastante difíciles. Era imprescindible tener una plaza de garaje porque llegaba la noche y era una locura. Alguna multa también hemos tenido que pagar por aparcar mal. Me orientaron para que viniera a Irunvi y ahí empezó a cambiar todo. Me dieron una información muy buena, me pusieron en lista de espera porque estaba todo cogido, pero enseguida me dieron una plaza. Y luego he podido acceder a otra más económica aún». «Este cambio le ha dado una tranquilidad y un bienestar a mi vida que hay que vivirlo para saber lo que es. Estamos muy agradecidos».

Ignacio Letamendia. Es uno de los residentes en los 40 apartamentos para mayores de la calle Leka Enea. «El apartamento es un monada. Tienes la vivienda, tienes el garaje, tienes el trastero... Eso está muy bien pensado, muy bien, pero el edificio está hecho un Cristo porque no se usaron buenos materiales y porque seguramente no hubo ahí un encargado diciendo cómo había que hacer las cosas».

Lyz Nely. Es una adjudicataria de una de las viviendas de alquiler de Alarde, en este caso, una vivienda adaptada. Su hija intervino en su lugar. «Desde que mi madre se cambió allí, la calidad de vida ha mejorado tanto para ella como para mis hermanos y para mí. La forma en la que está adaptado el piso para ella nos facilita a todos el cuidado. Y eso hace la vida mucho más llevadera, tanto para ella como para nosotros. Es una planta baja, que lo facilita todo mucho». «Estamos felices con el trato que siempre nos han dado en Irunvi, cómo nos han ayudado, nos han aconsejado, todo. Estamos muy contentos. La vida de mi madre de verdad que ha cambiado muchísimo».

Esther Juez. Es la titular de Irunlau, empresa irundarra de administración de fincas. Si Irunvi ha gestionado 7,2 millones en ayudas de fondos Next a la rehabilitación de fachadas, en Irunlau pueden decir con orgullo que han gestionado «dos de esos millones en cuatro comunidades que llevamos y en las que han rehabilitado la fachada. Empezamos a trabajar con Irunvi a raíz de la colocación de ascensores en las comunidades 1, 3, 5 y 7 de Iñigo de Loyola, en Larreaundi (ahora seguiremos con las 2, 4 y 6), pero lo de la gestión de las las ayudas para rehabilitar fachadas en estos últimos años ha sido algo muy importante. Comunidades que tenían las fachadas prácticamente derruidas, horribles, han podido hacer una obra que ha multiplicado el ahorro energético y los edificios han quedado como nuevos. No pudo más que dar mi total agradecimiento a Irunvi por asistirnos a la hora de conseguir esas subvenciones».