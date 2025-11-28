Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La alcaldesa, Cristina Laborda; Jon Ugarte e Idoia Yarza junto a varios ciudadanos en cuyas vidas Irunvi ha tenido una gran incidencia.

Irun

Irunvi cumple 25 años impulsando algo más que la oferta local de VPO

La sociedad municipal de vivienda sopló las velas junto a cinco irundarras que explican cómo afectó a su vida que Irunvi se cruzara en su camino

Iñigo Morondo

Irun

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:48

Comenta

La sociedad municipal de vivienda, Irunvi, ha cumplido este mes 25 años. En el caso de una empresa pública, una trayectoria larga, por sí misma, ... no tendría por qué ser síntoma de buen hacer, aunque en este caso, las cifras respaldan una gestión que se ha caracterizado por la agilidad, la flexibilidad, la atención individualizada y la cercanía a la realidad de las cosas. Juanjo Jaunarena, hasta diciembre de 2016, e Idoia Yarza, desde entonces, han sido los únicos gerentes que ha conocido esta sociedad y sobre ambos recae mucho del mérito acumulado por Irunvi, compartido también por una plantilla que ha ido creciendo y manteniendo el nivel de aquellos años incipientes en los que un pequeño equipo de tres personas gestiona Irunvi como si fuera su propio negocio.

