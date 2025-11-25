Irun reivindica una sociedad sin violencia machista con motivo del 25-N La plaza San Juan ha acogido este martes una concentración silenciosa este convocada por la comisión de Igualdad del Ayuntamiento

M. A. I. Irun Martes, 25 de noviembre 2025, 14:18 | Actualizado 14:25h. Comenta Compartir

Como cada 25 de noviembre, Irun reivindica este martes una sociedad sin violencia machista con diferentes actos programados a lo largo del día. El primero de ellos ha tenido lugar en la plaza San Juan al mediodía, donde se ha llevado a cabo una concentración convocada por la comisión de Igualdad.

Al acto han acudido representantes de todos los grupos municipales, asociaciones y ciudadanía en general, que han guardado un respetuoso silencio de 10 minutos tras una pancarta en la que se podía leer 'Irun contra la violencia machista'. La concentración se ha dado por concluida con aplausos por parte de todos los asistentes.

Ampliar Actuación de canto feminista a cargo de la asociación Casa de las Mujeres de Irun.

A las 13.00 la atención se ha trasladado a la plaza del Ensanche, donde se ha celebrado un acto convocado por la Asociación Casa de las Mujeres de Irun: a través de canto y danza feministas, ofrecidos por el taller 'Ahotsak askatzen' y Uikan Dantza Taldea, el colectivo ha reivindicado la importancia de la lucha contra la violencia machista. Voces y pasos de baile han materializado el lado más artístico y conmovedor de esta reivindicación.

También en la plaza del Ensanche, a las 19.30 horas, tendrá lugar esta tarde una concentración y performance de la mano de M8 Asanblada.

Temas

sociedad

Mujeres