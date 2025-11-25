Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La plaza San Juan ha acogido una concentración silenciosa este mediodía. E.P.

Irun reivindica una sociedad sin violencia machista con motivo del 25-N

La plaza San Juan ha acogido este martes una concentración silenciosa este convocada por la comisión de Igualdad del Ayuntamiento

M. A. I.

Irun

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:18

Comenta

Como cada 25 de noviembre, Irun reivindica este martes una sociedad sin violencia machista con diferentes actos programados a lo largo del día. El primero de ellos ha tenido lugar en la plaza San Juan al mediodía, donde se ha llevado a cabo una concentración convocada por la comisión de Igualdad.

Al acto han acudido representantes de todos los grupos municipales, asociaciones y ciudadanía en general, que han guardado un respetuoso silencio de 10 minutos tras una pancarta en la que se podía leer 'Irun contra la violencia machista'. La concentración se ha dado por concluida con aplausos por parte de todos los asistentes.

Actuación de canto feminista a cargo de la asociación Casa de las Mujeres de Irun.

A las 13.00 la atención se ha trasladado a la plaza del Ensanche, donde se ha celebrado un acto convocado por la Asociación Casa de las Mujeres de Irun: a través de canto y danza feministas, ofrecidos por el taller 'Ahotsak askatzen' y Uikan Dantza Taldea, el colectivo ha reivindicado la importancia de la lucha contra la violencia machista. Voces y pasos de baile han materializado el lado más artístico y conmovedor de esta reivindicación.

También en la plaza del Ensanche, a las 19.30 horas, tendrá lugar esta tarde una concentración y performance de la mano de M8 Asanblada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  2. 2 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  3. 3

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  4. 4 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  5. 5 Jorge García-Dihinx, pediatra: «En días de frío, mejor sal a la calle sin abrigo para activarte»
  6. 6

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  7. 7

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  8. 8 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  9. 9

    Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica
  10. 10

    «El 95% de las relaciones sexuales que mantuvimos fueron sin mi consentimiento»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Irun reivindica una sociedad sin violencia machista con motivo del 25-N

Irun reivindica una sociedad sin violencia machista con motivo del 25-N