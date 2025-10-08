Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Olazabal muestra la curva descendente de las emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad. Morondo

Irun ha reducido un 45% la emisión de gases de efecto invernadero en 15 años

El transporte es la fuente del 76,5% de las emisiones y el gasoil y la gasolina son responsables de tres cuartas partes del total del efecto asociado a los medios de locomoción

Iñigo Morondo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:35

Comenta

Las diversas medidas que se han ido adoptando en la ciudad para la reducción de gases de efecto invernadero (GEI por sus siglas) han tenido ... un importante efecto reductor en Irun. Según las estimaciones realizadas en el contexto del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) 2022-2030 con los datos de 2023 recopilados desde distintas fuentes, la reducción de las emisiones en 15 años ha sido del 45%, es decir, que la contribución irundarra al calentamiento global es, en la actualidad, prácticamente la mitad de lo que era en 2007, año de referencia para esta iniciativa europea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  3. 3 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  6. 6

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  7. 7 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  8. 8 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  9. 9 Elkano Txiki de Getaria triunfa con la ensaladilla rusa
  10. 10

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Irun ha reducido un 45% la emisión de gases de efecto invernadero en 15 años

Irun ha reducido un 45% la emisión de gases de efecto invernadero en 15 años