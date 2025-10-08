Irun ha reducido un 45% la emisión de gases de efecto invernadero en 15 años

Las diversas medidas que se han ido adoptando en la ciudad para la reducción de gases de efecto invernadero (GEI por sus siglas) han tenido ... un importante efecto reductor en Irun. Según las estimaciones realizadas en el contexto del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) 2022-2030 con los datos de 2023 recopilados desde distintas fuentes, la reducción de las emisiones en 15 años ha sido del 45%, es decir, que la contribución irundarra al calentamiento global es, en la actualidad, prácticamente la mitad de lo que era en 2007, año de referencia para esta iniciativa europea.

El informe del PACES en Irun, realizado por una auditora externa presenta «datos muy positivos», ha valorado el delegado local de Desarrollo Sostenible, Borja Olazabal. Ha reivindicado «el compromiso de este Ayuntamiento por seguir construyendo una ciudad habitable a todos los niveles». Se remitido a los datos del informe del PACES para defender que «las acciones puestas en marcha para reducir la emisión de gases de efecto invernadero están siendo un éxito. En esa línea vamos a seguir, priorizando a las personas y su salud».

Olazabal ha mencionado algunas de las medidas concretas como la electrificación del transporte público (cuyo impacto completo no se recoge en este informe ya que la electrificación al 100% se consiguió a mediados de este año), la conversión del alumbrado público a sistema LED, la instalación de placas fotovoltaicas, la mejora de eficiencia energética en edificios municipales o el desarrollo de medidas para captura de CO2 mediante la restauración ecológica de la finca Etxolazarreta, un proyecto municipal de la mano de Naturklima que permitirá la captura de «2.109 toneladas de CO2 en 30 años».

Además, durante esos 15 años incluidos en la evaluación, desde el consistorio se han impulsado diferentes líneas de ayudas a particulares para la mejora de la eficiencia energética en hogares y negocios, se han endurecido los criterios técnicos para fomentar el aislamiento de fachadas en los edificios residenciales de la ciudad y se han desarrollado, a través de Bidasoa activa, diferentes inciativas para ayudar al tejido empresarial de diferentes sectores a medir, controlar y reducir su huella de carbono.

En 2023, tras haber reducido las emisiones de 319.000 toneladas de CO2 equivalente estimadas en 2007 a 175.000, el 76'48% de los GEI volcados a la atmósfera desde Irun tenían que ver con el transporte y de esa afección, tres cuarta partes eran directamente causa de los motores de combustión de gasoil o gasolina.

Mejora prevista

Si bien los datos son muy positivos, el reto no se puede, ni mucho menos, dar por terminado. El objetivo que establece el PACES a los municipios del Pacto de Alcaldes y Alcaldesas apunta a una reducción del 55% de las emisiones para 2030.

Olazabal, aunque ha insistido en que la apuesta municipal va más allá de los requerimientos de este programa, se ha mostrado optimista respecto a alcanzar los objetivos. Todos los niveles administrativos y las propias empresas y negocios están en línea con las medidas que llevan asociadas reducciones de emisiones. Además, buena parte de las inversiones realizadas por el consistorio no están contabilizadas en el actual informe. No sólo electrificación al 100% del autobús urbano, sino un 68% de las 28 medidas que se recogieron el Plan de Acción y que están recién iniciadas o a punto de iniciar y suman 9,6 millones de inversión destinadas a la mitigación del cambio climático.

Entre 2023 y 2024 se invirtieron además 1,2 millones en medidas de adaptación en las cuatro líneas estratégicas que recoge el plan: agua, medio natural, cultura medioambiental y protección climática.