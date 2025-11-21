Irun recupera el Tren Txikito como vehículo urbano eléctrico que «irá más allá del turismo y el patrimonio»

El Ayuntamiento de Irun ha presentado hoy su nuevo tren urbano que llega con un simpático guiño a la historia ferroviaria local con su denominación: ... Tren Txikito. Se trata de un vehículo eléctrico que viene a sustituir al antiguo tren Verde de Behemendi asumiendo sus funciones y otras nuevas que desde el consistorio aseguran que darán a conocer «la semana que viene». Es decir, que está previsto que se convierta en una «forma de transporte turística silenciosa y respetuosa con el medio ambiente, que mostrará en sus trayectos el patrimonio histórico y cultural de la ciudad», pero que incorporará nuevas funcionalidades «más allá del turismo y el patrimonio» que, de momento, no se desvelan.

Sí se ha confirmado que el estreno se producirá en diciembre, pero el único anticipo de sus cometidos es que, teniendo en cuenta que hasta la primavera próxima no finalizarán las obras de actualización y ampliación de la museización de Irugutzeta, llevará de Oiasso a Santa Elena a las personas que participen en el Tour Irun Roma. El 'Tren Txikito' permitirá realizar el itinerario por el centro de la ciudad explicando los principales hallazgos arqueológicos romanos, mientras acerca la visita a la ermita que guarda en su interior el yacimiento de la necrópolis.

Aunque con el nombre de 'Tren Txikito', el antiguo Ferrocarril del Bidasoa (su nombre oficial), «este es un tren moderno, del siglo XXI» ha señalado el delgado de Movilidad Sostenible, Sergio Javier, con aspecto de locomotora roja y dos vagones, «que cuenta con un equipamiento que garantice la seguridad y el confort de las personas usuarias. Es un vehículo sostenible, inclusivo y respetuoso con el medio ambiente». Ha apuntado que cuenta con «con asientos ergonómicos e impermeables, además de calefacción y aire acondicionado; espacio adaptado para personas en silla de ruedas con una rampa eléctrica de acceso; sistema de audioguías para hasta 10 idiomas diferentes; GPS para activación automática de las audioguías; cámaras de seguirdad...»

Javier ha acompañado a la primera teniente de alcaldesa y delegada de Impulso de Ciudad y Promoción Económica y Cultura, Nuria Alzaga, y al asistente de dirección del Museo Oiasso, Juanjo Jiménez, y la directora de Bidasoa activa, Eva Fernández. En palabras deAlzaga, «con esta adquisición, el Ayuntamiento de Irun recupera parte de su historia. Hoy recuperamos el nombre de este tren que supone un claro homenaje al pasado ferroviario de la ciudad. Además, a ese factor emocional, hay que sumarle nuestra vocación de interconectar nuestro patrimonio histórico y cultural, ya que este tren contará con una vertiente turística clave, uniendo dos espacios únicos de la ciudad como son el Museo Oiasso y el entorno minero de Irugurutzeta».

El tren eléctrico ha tenido un coste de 450.000 euros (IVA incluido), y «se ha financiado al 100 % por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea - Fondos Next Generation EU», ha destacado Nuria Alzaga.