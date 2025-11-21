Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun recupera el Tren Txikito como vehículo urbano eléctrico que «irá más allá del turismo y el patrimonio»

El Ayuntamiento ha presentado al sustituto del tren verde confirmando que cumplirá las funciones que tenía aquél «y que concretaremos la semana que viene»

Iñigo Morondo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:41

Comenta

El Ayuntamiento de Irun ha presentado hoy su nuevo tren urbano que llega con un simpático guiño a la historia ferroviaria local con su denominación: ... Tren Txikito. Se trata de un vehículo eléctrico que viene a sustituir al antiguo tren Verde de Behemendi asumiendo sus funciones y otras nuevas que desde el consistorio aseguran que darán a conocer «la semana que viene». Es decir, que está previsto que se convierta en una «forma de transporte turística silenciosa y respetuosa con el medio ambiente, que mostrará en sus trayectos el patrimonio histórico y cultural de la ciudad», pero que incorporará nuevas funcionalidades «más allá del turismo y el patrimonio» que, de momento, no se desvelan.

