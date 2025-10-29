Irun tendrá su Plan Estratégico de Seguridad y Convivencia en el primer semestre de 2026 Ha sido uno de los asuntos tratados este martes en la sesión de la Comisión Permanente para la Seguridad y Convivencia en la que también se ha detallado el proceso de transformación y ampliación de la Policía Local

Iñigo Morondo Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:30 Comenta Compartir

La Comisión Permanente para la Seguridad y Convivencia reúne periódicamente a una veintena de integrantes entre los que se encuentran los representantes de todos los grupos políticos municipales, personal técnico del Ayuntamiento, mandos de Ertzaintza y Policía Local, asociaciones de comercio y de hostelería, así como una representación de asociaciones vecinales y colectivos sociales de la ciudad.

Este órgano, recogido en el pacto que en 2022 se firmó con la unanimidad de los grupos políticos de la Corporación, nació con la idea de acordar entre todos sus componentes «un escenario de prevención y un marco de actuación en el campo de la seguridad y la convivencia, unos principios desde los que intervenir, unas prioridades a las que atender y unos objetivos que alcanzar». Este martes ha tenido su última cita hasta ahora.

El primer punto del orden del día ha servido para dar cuenta de la marcha del proceso de transformación de la Policía Local hacia un «modelo de policía de proximidad, más cercano y orientado a la prevención, la convivencia y la atención a las personas». En ese punto se dio cuenta también del refuerzo de 15 agentes más para el cuerpo policial municipal. Será incorporación progresiva de nuevos perfiles entre 2025 y 2027 con la que culminará esa reorganización. Por el momento, este viernes se someterá a la consideración del Pleno la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo que incorpora «nuevas figuras de mando, con nuevos puestos de comisario/a jefe/a, subcomisario/a y oficiales, así como un aumento gradual de agentes de la escala básica, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa y fortalecer el servicio público de seguridad ciudadana».

Durante la sesión se ha dado cuenta también del progreso del Plan Estratégico de Seguridad y Convivencia. «Actualmente se encuentra en la fase de diagnóstico a partir del análisis de fuentes oficiales, encuestas ciudadanas y entrevistas en profundidad», han informado desde el Gobierno municipal. Los próximos pasos incluyen «talleres participativos con agentes sociales y vecinales que permitirán culminar la primera fase antes de fin de año». El diagnóstico final incluirá el análisis de datos policiales, la percepción ciudadana, los principales hallazgos cualitativos y un DAFO interpretativo que sintetice los retos y oportunidades del municipio en materia de convivencia.

La segunda etapa, centrada en la definición de la estrategia, «se desarrollará a comienzos de 2026 e incluirá sesiones de trabajo y contraste antes de su aprobación definitiva, prevista en el primer semestre del año», estiman en el consistorio. El Plan Estratégico de Seguridad y Convivencia busca, a partir de un plan participativo, «reforzar el papel de las instituciones y agentes implicados en materia de seguridad ciudadana y cohesión social, todo ello para reforzar la convivencia y la seguridad en la ciudad».

En el marco de esta comisión, el Ayuntamiento ha presentado el balance de la actividad desarrollada durante el verano de 2025. En el balance se ha destacado que «en los meses de julio y agosto se sumaron siete auxiliares de policía, buscando reforzar la cobertura de servicios y la presencia en zonas de mayor afluencia de personas». Además, el plan de vigilancia conjunta con la Ertzaintza en espacios de ocio nocturno, operativo desde abril, «dio sus frutos y permitió prevenir incidencias y garantizar unas fiestas de San Pedro y San Marcial sin incidentes reseñables».

Por otra parte, durante la temporada estival «se coordinaron diversos dispositivos de seguridad y protección civil en eventos multitudinarios como el Festival 'Dies Oiassonis' (más de 7.500 asistentes) o el concierto de Fermin Muguruza (más de 10.000 personas), en los que se activó el Plan Municipal de Emergencias y Protección Civil para garantizar la seguridad de miles de asistentes».

Se activo en agosto el dispositivo local para dar respuesta al incremento de tráficos de paso durante la Operación Retorno y la valoración de los responsables municipales es que «volvió a consolidarse como un modelo eficaz de coordinación interinstitucional, evitando los colapsos de tráfico en los pasos fronterizos con Francia».

Desde el Gobierno local enmarcan estas acciones y sus resultados junto a la modernización de recursos materiales y humanos en la Policía Local en el «refuerzo del compromiso del Ayuntamiento para que Irun siga siendo una ciudad segura».