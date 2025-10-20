Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los delegados Sergio Javier e Iñigo Bergés, acompañados por los educadores viales y un grupo de estudiantes. OCHOTECO
Irun

Más de 2.000 escolares se formarán en educación vial

Policía Local impartirá sesiones teóricas y prácticas al alumnado y también a personas mayores

Joana Ochoteco

Irun

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:54

Comenta

El programa de Educación Vial que desarrolla la Policía Local alcanzará este curso a más de 2.000 escolares de Primaria y Secundaria, y también ... a estudiantes del Centro de Iniciación Profesional Mendibil. Las sesiones teórico-prácticas, que alcanzarán también a otros colectivos como el de personas mayores, tienen como principal objetivo promover una ciudad más segura y prevenir los accidentes de tráfico.

Más de 2.000 escolares se formarán en educación vial