Más de 2.000 escolares se formarán en educación vial

El programa de Educación Vial que desarrolla la Policía Local alcanzará este curso a más de 2.000 escolares de Primaria y Secundaria, y también ... a estudiantes del Centro de Iniciación Profesional Mendibil. Las sesiones teórico-prácticas, que alcanzarán también a otros colectivos como el de personas mayores, tienen como principal objetivo promover una ciudad más segura y prevenir los accidentes de tráfico.

Una de las acciones más visibles de este programa son las clases prácticas para circular en bicicleta por la ciudad. Este lunes por la mañana un grupo de estudiantes de 1º de ESO de San Vicente de Paúl ha participado en una de estas sesiones de la mano de los educadores viales Txema Ortun y Maite Erro. Los delegados de Movilidad y de Seguridad y Convivencia, Sergio Javier e Iñigo Bergés, se han acercado hasta la calle Hondarribia para compartir impresiones con ambos agentes y con los estudiantes. «Esta imagen representa muy bien lo que desde el Ayuntamiento queremos seguir impulsando: una movilidad más saludable, segura y sostenible», ha señalado Sergio Javier. En el caso concreto de estas clases prácticas, «el objetivo principal es que cada vez más personas tengan autonomía para circular en bicicleta por la ciudad, desde el respeto hacia los demás y la seguridad».

Además de en la población escolar, el programa de Educación Vial incide en «aquellas personas más susceptibles de verse influenciadas por la inseguridad derivada del tráfico», ha recordado Iñigo Bergés. Personas mayores o con diversidad funcional son otros de los públicos de la campaña. También se ofrecen talleres sobre los sistemas de retención infantil a futuros padres y madres. El conjunto de las acciones va dirigido a «promover el respeto, la convivencia y la empatía» en todos los agentes implicados en la circulación vial, desde los peatones hasta los ciclistas y conductores.