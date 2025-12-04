«Hasta que Irun cayó, todo el mundo estaba convencido de que la República iba a ganar»

Sobre los estragos que causó la Guerra Civil en Irun se ha hablado y escrito mucho. Los bombardeos del mes de agosto de 1936, ... la quema de la ciudad del 4 de septiembre o la imagen de cientos de personas huyendo a Hendaia por el Puente Avenida son bien conocidos. Son los hechos que habitualmente vienen a la mente al pensar en la Guerra Civil en Irun. Sin embargo, ¿cuántos sabrían responder a la sencilla pregunta de si en aquel final de verano de miedo y ceniza los comercios del paseo de Colón continuaban abiertos? ¿Seguían reuniéndose las asociaciones y colectivos de la ciudad? ¿Cómo era el día a día de quienes no cruzaron la muga?

Pueden parecer cuestiones triviales, pero las respuestas a estos temas cotidianos, humanos, aportan matices muy relevantes al lienzo sobre el que se pinta la realidad de nuestro pasado. Mertxe Tranche intentará darles respuesta en la conferencia que ofrecerá este viernes en Palmera Montero. La charla le pondrá el colofón a los actos por el XX aniversario de la Asociación Republicana Irunesa Nicolás Guerendiain.

Título 'Un poco dictatorialmente, la vida en Irun durante los años de la guerra', a cargo de Mertxe Tranche.

Lugar y horario Este viernes, día 5, a las 19.00 en el Espacio Palmera Montero.

Organiza La Asociación Republicana Irunesa Nicolás Guerendiain, dentro del programa por su XX aniversario.

Mertxe Tranche ha colaborado con la entidad en múltiples ocasiones, y pone en valor la labor del colectivo y de las demás asociaciones memorialistas. Recuerda unas palabras que pronunció el forense Paco Etxeberria durante la conferencia que ofreció el mes pasado en Irun: «nos decía que las víctimas tienen derechos, y eso significa que nosotros tenemos obligaciones. Quienes las han estado cumpliendo son las asociaciones memorialistas, y me parece muy importante todo el trabajo que han hecho». Cita como ejemplo la propia página web de la Asociación Nicolás Guerendiain, una ingente fuente de información documental y gráfica: «es una maravilla».

6.000 iruneses se quedaron

La conferencia de esta tarde lleva por título 'Un poco dictatorialmente, la vida en Irun durante los años de la guerra'. Según señala la ponente, al hablar sobre ese período histórico «ha habido una especial fijación, un poco bélica y masculina, con la batalla, pero hay otros aspectos aún muy desconocidos». Por ejemplo, «se ha solido poner el acento en toda la gente que huyó al exilio o que, al regresar, acabó en la cárcel», pero poco se sabe de «los más o menos 6.000 iruneses que se quedaron, que no huyeron a Hendaia ni a ningún lado», o los que regresaron apenas unas semanas después.

En la conferencia del viernes se pondrá el foco en «qué pasó en la ciudad» en aquellas semanas: cómo se reintegraron quienes habían tenido que huir, la vida cotidiana en aquel Irun arrasado o quiénes integraban el primer ayuntamiento que se constituyó tras la toma de la ciudad. «Son pinceladas que nos pueden dar una impresión más completa de lo que pasó», apunta Mertxe Tranche.

La ponente se referirá también a otros hechos poco conocidos, como las personas pudientes de ciudades como Donostia o Zaragoza que cruzaron a Francia por Irun en los inicios de la guerra, «y qué pasó el 5 de septiembre, cuando se formó en Hendaia una cola de esa misma gente que quería volver». Otro tema que abordará será el de los corresponsales extranjeros que estaban entonces en Irun y cómo contaron lo que aquí ocurría: «creo que hemos perdido la idea de que Irun fue un referente democrático a nivel mundial; es decir, encabezó portadas de periódicos en todo el mundo». Mertxe Tranche explicá el porqué de esta circunstancia: «como sabemos cómo acabó la guerra, pensamos que la de Irun fue una batalla más. Muy heroica, pero sólo otra más».

El papel de los corresponsales

Sin embargo, Irun marcó un antes y un después: «se podría decir que, hasta que cayó Irun, todo el mundo estaba convencido de que la República iba a ganar». Tras la toma de la ciudad, la percepción cambia y entre los republicanos empieza a calar la idea de que, «por muy heroicos que fueran y por mucho que defendieran sus ideales, iban a ganar los otros, porque tenían aviones, balas, cañones y tanques». Así, la imagen que transmiten los corresponsales extranjeros traslada a Europa que «el hecho de que países como Francia e Inglaterra no hayan intervenido va a hacer que ganen los franquistas».

Así, «Irun aparece en las portadas de periódicos de todo el mundo durante ese mes de septiembre». Las crónicas que aquellos periodistas dejaron como legado han sido una de las fuentes de información que Mertxe Tranche ha utilizado para preparar los contenidos de la conferencia. La ponente explica que «si bien estaban muy mediatizados por las posiciones políticas de cada uno de sus periódicos, algunos de ellos fueron muy compasivos con lo que estaba sucediendo en Irun. Dos o tres mostraron un nivel de compromiso impresionante respecto a la ciudad». También define como «muy importante» la información obtenida de periódicos navarros, «que recogieron cartas de los requetés que estaban en el frente».