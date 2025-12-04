Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mertxe Tranche, durante la presentación de uno de sus libros sobre la Guerra Civil en Irun. F. DE LA HERA

Irun

«Hasta que Irun cayó, todo el mundo estaba convencido de que la República iba a ganar»

Mertxe Tranche ofrece este viernes una conferencia sobre la vida en la ciudad durante la Guerra Civil, organizada por la Asociación Republicana

Joana Ochoteco

Irun

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:50

Sobre los estragos que causó la Guerra Civil en Irun se ha hablado y escrito mucho. Los bombardeos del mes de agosto de 1936, ... la quema de la ciudad del 4 de septiembre o la imagen de cientos de personas huyendo a Hendaia por el Puente Avenida son bien conocidos. Son los hechos que habitualmente vienen a la mente al pensar en la Guerra Civil en Irun. Sin embargo, ¿cuántos sabrían responder a la sencilla pregunta de si en aquel final de verano de miedo y ceniza los comercios del paseo de Colón continuaban abiertos? ¿Seguían reuniéndose las asociaciones y colectivos de la ciudad? ¿Cómo era el día a día de quienes no cruzaron la muga?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

