Irun activa el dispositivo de frío 'Eba Etxea'

El área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Irun ha activado el protocolo del dispositivo del frío 'Eba Etxea', un servicio que se presta cuando ... se producen condiciones de bajas temperaturas o fuertes vientos y lluvias. El dispositivo se pone en marcha desde el Centro Zubia cuando el parte meteorológico de la Agencia Vasca prevé unas temperaturas de 8 grados o menos.

Este servicio está dirigido a personas que estén en situación se sinhogarismo o exclusión residencial, o a quienes presenten una situación de especial vulnerabilidad, como personas mayores con problemas de salud graves.

Las personas podrán acceder al dispositivo mediante prescripción técnica de los Servicios Sociales municipales, que deberá ser emitida con carácter previo al acceso a la instalación, excepto casos de personas en situación de especial vulnerabilidad que se deriven por la Policía Local. La pernocta se realizará en el Centro Zubia.

Diariamente, desde el Centro Zubia, a las 18.00 se informará si se ha activado o no el dispositivo del frío. La entrada se efectuará entre las 21.00 y las 22.00 horas y la salida se realizará a las 9.00 horas del día siguiente. Se ofrecerá pernocta, manutención (cena y desayuno), higiene personal (incluye suministro de aseo personal) y lavandería (incluye suministro para lavado de ropa).

El delegado de Bienestar Social, Josu Iguiñiz, ha destacado «la labor que se realiza en el Centro Zubia. Es un espacio donde se ofrecen muchos servicios sociales y una de ellas es el del dispositivo del frío 'Eba Etxea'. Las personas en situación de sinhogarismo y de especial vulnerabilidad tienen la oportunidad de ser atendidas en horario nocturno en Zubia en una época en la que el frío se apodera de todas las personas, en especial de este colectivo. El Centro Zubia es una herramienta más para seguir trabajando en la inserción social».