Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una persona en situación de calle en el paseo de Colón. F. DE LA HERA

Irun activa el dispositivo de frío 'Eba Etxea'

El servicio ofrece alojamiento nocturno en el Centro Zubia a personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad

Joana Ochoteco

Irun

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:40

Comenta

El área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Irun ha activado el protocolo del dispositivo del frío 'Eba Etxea', un servicio que se presta cuando ... se producen condiciones de bajas temperaturas o fuertes vientos y lluvias. El dispositivo se pone en marcha desde el Centro Zubia cuando el parte meteorológico de la Agencia Vasca prevé unas temperaturas de 8 grados o menos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  4. 4 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  5. 5 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  6. 6 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: Â«Manjar absolutoÂ»
  7. 7

    Un preso de ETA anuncia su salida del colectivo oficial EPPK y critica los pactos con la Justicia para evitar condenas
  8. 8 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  9. 9

    La Real Sociedad rompe su techo de ingresos
  10. 10 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Irun activa el dispositivo de frío 'Eba Etxea'

Irun activa el dispositivo de frío &#039;Eba Etxea&#039;