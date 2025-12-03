El Irudek Bidasoa Irun vuelve de Alemania reforzado para el sprint final Los irundarras fueron siempre por delante del Flensburg hasta el descanso y no claudicaron hasta el último minuto (38-35)

Iñigo Aristizabal IRUN. Miércoles, 3 de diciembre 2025

El sistema de competición de la European League dejó una circunstancia curiosa el martes en el partido entre el Flensburg-Handewitt y el Irudek Bidasoa Irun. Sí, los dos equipos estaban clasificados para la segunda ronda, pero no, ninguno quería perder, conocedor de que los puntos en juego se arrastrarán a la Main Round.

Se los llevó el equipo alemán, con una victoria por 38-35 que no pudo certificar hasta prácticamente el útimo minuto. Y tras haber ido por detrás en el marcador todo el primer tiempo salvo en los empates a 10, 11 y 12. El Bidasoa, que en el arranque del partido tuvo rentas de tres goles, sufrió en los primeros minutos de la reanudación la gran actuación del portero local Moller y, durante todo el partido, el potencial ofensivo del equipo germano.

Una gran primera parte

Alex Mozas considera que «hicimos una primera parte muy buena, en la que nos fuimos ganando al descanso. Aún así, sentíamos que nos estaba costando mucho pararles».

Eso se debía a que «ellos juegan muy bien en ataque, son muy buenos en un juego muy directo, pero con los fundamentos del balonmano muy buenos, el pivote prácticamente indefendible... nos costó muchísimo».

En cualquier caso, inistió en la idea de que «hicimos una primera parte muy buena y en la segunda estuvimos un poco más atascados en ataque. En el momento en el que no metíamos los lanzamientos, ellos seguían jugando a su ritmo. El repliegue también nos costó mucho».

Recuerda que «teníamos jugadores muy cansados, con lesiones, también Nacho y Julen tocados. Pero no hay que buscar excusas. Competimos contra un equipazo, a falta de tres minutos íbamos dos abajo, estuvimos ahí hasta el final».

Con la ambición que tiene este Bidasoa, la derrota «no nos sirve. Evidentemente queremos ganar a estos equipos, pero de momento, el mínimo que es competir y luchar hasta el final lo hemos hecho, y ahora hay que pensar en qué podemos mejorar para ganar en la Main Round».

Esperan grandes rivales

En la segunda fase al Irudek Bidasoa Irun le esperan dos rivales de muchísima categoría, Kiel y Montpellier, terceros en sus respectivas ligas, las más potentes de Europa.

El Kiel ha sido cuatro veces campeón de Europa, otras cuatro subcampeón y cinco veces cuarto. El Montpellier también ha ganado la Champions, dos veces. Entre mediados de febrero y mediados de marzo se jugará la liguilla, en la que salen con cuatro puntos los dos equipos alemanes y con cero el Bidasoa y el Montpellier. El primer clasificado irá a cuartos de final y segundo y tercero, a la eliminatoria previa.

Ahora hay que aparcar Europa y centrarse en los útimos cuatro partidos de liga antes del parón navideño, empezando por la visita de este sábado al Villa de Aranda (19.15 horas) .