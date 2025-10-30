El Irudek Bidasoa Irun sigue siendo el gran dominador de la Euskal Kopa

El Irudek Bidasoa Irun es, de nuevo, campeón de la Euskal Kopa, tras la final disputada en Hernani, que correspondía a la competición de ... la pasada temporada. No hubo sorpresas y los irundarras se impusieron 37-27 al Amenabar Zarautz, que esta temporada ha ganado sus siete partidos de liga en Primera Nacional y dos de Euskal Kopa.

Ni el buen momento de los zarauztarras ni la ausencia de los internacionales Esteban Salinas, Mario Nevado, Jakub Skrzyniarz, Piotr Mielczarski y Marko Jevtic y del lesionado Rodrigo Salinas fueron suficientes y el conjunto amarillo se impuso con la claridad que desprende el marcador final y habiendo estado con doce goles de ventaja. Sí que el primer tiempo fue más igualado, con rentas máximas de tres goles como el 17-14 con el que se llegó al descanso, pero en el segundo tiempo los irundarras fueron muy superiores.

Destacaron el portero del filial David Faílde, con 22 paradas, y los extremos Tuà y González, ambos con ocho goles, y debutaron en partido oficial con el primer equipo Oihan Arruti y Aimar Iraeta, ambos con un gol. Dos marcó Alex Raix, el otro jugador del Ilcapo Hondarribia que jugó. En el aspecto negativo, la lesión de tobillo que sufrió Dariel García.

Alineación: Faílde (22 paradas, 1 pen.); Cavero (3, 2 pen.), Tuà (8), Peciña (1), González (8), Furundarena (1), Nieto (2), Da Silva (2) –siete inicial–, Maciel, Mujika (2), Raix (2), Oihan Arruti (1), Iraeta (1), García (1) y Valles (1, 1 pen.).

Salinas y Salinas

Los hermanos Salinas son noticia por muy distintos motivos. El mayor, Rodrigo, no ha acudido a Buenos Aires con su selección por lesión. En el partido contra el Flensburg-Handewitt sufrió un traumatismo en su mano izquierda que generó una artritis traumática en la articulación metacarpofalángica del dedo corazón presentando inflamación, dolor y limitación de la flexo extensión.

Por esta razón no jugó contra el Guadalajara y las pruebas realizadas mostraron una rotura parcial del ligamento colateral interno de la articulación metacarpofalángica del tercer dedo. No se ha determinado el tiempo de recuperación.

Por su parte, Esteban Salinas ha sido incluido en el siete ideal de la séptima jornada, en la que marcó cinco goles (de siete intentos) contra el Guadalajara.

En cinco de las siete jornadas ha habido jugadores del Irudek Bidasoa Irun en el siete ideal. Antes que Esteban Salinas figuraron Leo Maciel, Xavi Tuà, Julen Mujika y Gorka Nieto, y también los cedidos Asier Iribar (dos veces) y Tao Gey-Emparan.