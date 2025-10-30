Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los dos equipos formaron en armonía al final del partido disputado el miércoles en el polideportivo de Hernani. MONTERO

Irun

El Irudek Bidasoa Irun sigue siendo el gran dominador de la Euskal Kopa

Los irundarras derrotaron por 37-27 al Zarautz en la final disputada en Hernani y llevan diez títulos consecutivos

Iñigo Aristizabal

Irun

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:31

El Irudek Bidasoa Irun es, de nuevo, campeón de la Euskal Kopa, tras la final disputada en Hernani, que correspondía a la competición de ... la pasada temporada. No hubo sorpresas y los irundarras se impusieron 37-27 al Amenabar Zarautz, que esta temporada ha ganado sus siete partidos de liga en Primera Nacional y dos de Euskal Kopa.

