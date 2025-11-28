Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Equipo y afición están preparados para vivir este sábado otro gran partido en Artaleku. F. DE LA HERA

Irun

Irudek Bidasoa Irun quiere mantener su racha en casa ante el Atlético Valladolid

Los dos equipos, empatados a puntos en la cuarta posición, se miden este sábado en Artaleku (20.30)

Iñigo Aristizabal

Irun

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:48

Comenta

Irudek Bidasoa Irun vuelve a cambiar de traje y se pone el de liga para recibir este sábado en Artaleku, a partir de las 20.30, al Atlético Valladolid, con el que está empatado a puntos. A esa hora estará acabado el Ademar-Torrelavega y si hay derrota cántabra quien ganara en Irun dormiría este sábado en tercera posición.

El partido de este sábado no es un clásico porque este Atlético Valladolid es la continuación del extinto Valladolid, pero sí un enfrentamiento con mucho poso en la Liga Asobal, donde los dos clubes pucelanos acumulan 34 temporadas, sólo dos menos que Barça y Granollers, dos más que Ademar y seis más que el propio Club Deportivo Bidasoa.

A ese poso histórico hay que sumar la situación clasificatoria, que muestra a los dos equipos empatados en la cuarta posición, con trece puntos. Si hace quince días el Logroño llegó a Irun con cinco victorias consecutivas –y ahora lleva siete–, el Atlético Valladolid comparece con cuatro victorias en los cinco últimos partidos, incluyendo la de la semana pasada contra el Granollers.

El conjunto castellano ha salido derrotado de Artaleku en sus últimas seis visitas, sólo ha ganado una vez de ocho, pero nunca se había presentado en el polideportivo irundarra tan bien clasificado como este sábado.

El partido más importante

Alex Mozas no tiene dudas de que este sábado «es el partido más importante de lo que va de temporada, por muchas cosas, pero sobre todo porque el rival está en un gran momento. Estamos empatados a puntos, yo creo que es un equipo que va a estar hasta el final ahí y por eso es tan importante el partido en casa, poder ganarlo y sacarle esa diferencia de dos puntos de momento». Percibe que el Atlético Valladolid es un equipo que «lleva dos o tres años estando ahí, sin levantar mucho la voz. Es un equipo que juega muy bien y va a ser un partido muy complicado».

Desde aquí hasta el parón navideño «quedan cinco partidos de liga y tenemos que sacar el máximo número de puntos posibles para intentar meternos en la Copa de España y estar lo más arriba posible antes del parón de Navidad».

A esa Copa de España irán los cuatro primeros al final de la primera vuelta, o anfitrión y tres primeros. La pelea será dura porque después del Barça optan Logroño (16 puntos), Torrelavega (15), Irudek Bidasoa Irun (13), Atlético Valladolid (13), Granollers (12) e incluso Ademar (10, con un partido menos) y Puente Genil (10). De este listado, sólo Logroño y Torrelavega tienen que jugar todavía contra el Barça.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  3. 3 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  4. 4

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  5. 5

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  6. 6 Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  7. 7 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  8. 8 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  9. 9 Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón
  10. 10 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Irudek Bidasoa Irun quiere mantener su racha en casa ante el Atlético Valladolid

Irudek Bidasoa Irun quiere mantener su racha en casa ante el Atlético Valladolid