Irudek Bidasoa Irun quiere mantener su racha en casa ante el Atlético Valladolid

Iñigo Aristizabal Irun Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:48 | Actualizado 21:00h. Comenta Compartir

Irudek Bidasoa Irun vuelve a cambiar de traje y se pone el de liga para recibir este sábado en Artaleku, a partir de las 20.30, al Atlético Valladolid, con el que está empatado a puntos. A esa hora estará acabado el Ademar-Torrelavega y si hay derrota cántabra quien ganara en Irun dormiría este sábado en tercera posición.

El partido de este sábado no es un clásico porque este Atlético Valladolid es la continuación del extinto Valladolid, pero sí un enfrentamiento con mucho poso en la Liga Asobal, donde los dos clubes pucelanos acumulan 34 temporadas, sólo dos menos que Barça y Granollers, dos más que Ademar y seis más que el propio Club Deportivo Bidasoa.

A ese poso histórico hay que sumar la situación clasificatoria, que muestra a los dos equipos empatados en la cuarta posición, con trece puntos. Si hace quince días el Logroño llegó a Irun con cinco victorias consecutivas –y ahora lleva siete–, el Atlético Valladolid comparece con cuatro victorias en los cinco últimos partidos, incluyendo la de la semana pasada contra el Granollers.

El conjunto castellano ha salido derrotado de Artaleku en sus últimas seis visitas, sólo ha ganado una vez de ocho, pero nunca se había presentado en el polideportivo irundarra tan bien clasificado como este sábado.

El partido más importante

Alex Mozas no tiene dudas de que este sábado «es el partido más importante de lo que va de temporada, por muchas cosas, pero sobre todo porque el rival está en un gran momento. Estamos empatados a puntos, yo creo que es un equipo que va a estar hasta el final ahí y por eso es tan importante el partido en casa, poder ganarlo y sacarle esa diferencia de dos puntos de momento». Percibe que el Atlético Valladolid es un equipo que «lleva dos o tres años estando ahí, sin levantar mucho la voz. Es un equipo que juega muy bien y va a ser un partido muy complicado».

Desde aquí hasta el parón navideño «quedan cinco partidos de liga y tenemos que sacar el máximo número de puntos posibles para intentar meternos en la Copa de España y estar lo más arriba posible antes del parón de Navidad».

A esa Copa de España irán los cuatro primeros al final de la primera vuelta, o anfitrión y tres primeros. La pelea será dura porque después del Barça optan Logroño (16 puntos), Torrelavega (15), Irudek Bidasoa Irun (13), Atlético Valladolid (13), Granollers (12) e incluso Ademar (10, con un partido menos) y Puente Genil (10). De este listado, sólo Logroño y Torrelavega tienen que jugar todavía contra el Barça.