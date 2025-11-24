El Irudek Bidasoa Irun puede tener algo que celebrar esta noche en Artaleku Los irundarras deben ganar al Potaissa Turda (20.45) y que pierda el Saint Raphael ante el Flensburg-Handewitt

Iñigo Aristizabal IRUN. Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:14

Poco después de las ocho de la tarde acabará el partido entre Saint Raphael y Flensburg Handewitt y, si pierden los franceses, el Irudek Bidasoa Irun sabrá que su victoria ante el Potaissa Turda a partir de las 20.45 (ETB4 y DAZN) se pagará con el billete para la Main Round.

El resultado del otro partido se conocerá mientras los jugadores realizan el calentamiento y van entrando los primeros aficionados a Artaleku. Lo que necesita el Irudek Bidasoa Irun es la derrota del Saint Raphael y cualquier otro resultado dejará el futuro del grupo A pendiente de la última jornada, pero lo que no cambiará es la obligación de los irundarras de ganar hoy.

Y obligación también porque el Potaissa Turda es el colista del grupo, con cero puntos, y al que han ganado con mucha claridad el Saint Raphael (42-24) y el Flensburg (26-33 y 46-28). Más apretada, 33-34, fue la victoria irundarra en Rumanía, algo engañosa porque se entró en el último minuto con ventaja foránea de tres goles.

«Aprovechar la ola buena»

Iñaki Cavero quiere «aprovechar la ola buena en la que estamos, porque el equipo ha remontado el vuelo ganando al Saint Raphael y un partido complicado en Alicante. Queremos sentir esas buenas vibraciones de la semana pasada, puede ser clave para hacer un partido lo más completo posible».

En el otro encuentro del grupo, «esperemos que pase lo razonable y lógico, que es que gane Flensburg, pero, como en cualquier competición, si te relajas un poco puede pasar cualquier cosa. Estaremos atentos pero, pase lo que pase, nos da igual. Necesitamos ganar y vamos a salir a ganar».