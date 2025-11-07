El Irudek Bidasoa Irun busca dos puntos en Torrelavega y rezagar a un rival directo Los irundarras visitan a un equipo que sólo ha sacado tres puntos en los cuatro últimos partidos

Iñigo Aristizabal IRUN. Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:13

Tras el parón por los partidos de las selecciones, vuelve la Liga Asobal con la disputa de la octava jornada, en la que cuatro de los equipos de la zona alta se verán las caras. A las 20.00 se disputa el Granollers-Logroño (segundo contra cuarto, doce puntos y diez) pero el partido que más nos interesa es el Torrelavega-Irudek Bidasoa Irun (tercero contra sexto, once puntos y nueve), retransmitido por Teledeporte a partir de las 18.30.

En Torrelavega espera un equipo que, según Alex Mozas, «es un poco nuestra antítesis, en el sentido del juego pausado, muy elaborado, con pocas pérdidas. Donde sí que somos muy parecidos es a nivel defensivo, somos dos equipos que nos basamos mucho en defender». Espera que «podamos imponer nuestro ritmo y llevar el partido a un ritmo alto, que es lo que nos interesa a nosotros».

No ha sido fácil preparar el partido al tener seis jugadores con sus selecciones y lesionados. «Tener a siete jugadores convocados por sus selecciones también refrenda el buen trabajo que estamos haciendo. Nos faltaba casi la mitad pero hemos preparado el partido en tres días, que es mucho más de lo que tenemos en semanas europeas, con lo cual no hay excusa en ese sentido».

De sus compromisos internacionales los jugadores han vuelto «bien, casi todos. Tenemos dudas con el estado físico de algunos, que no se resolverán hasta el último momento, pero con la profundidad que tenemos en la plantilla eso nunca va a ser una excusa».

El Irudek Bidasoa Irun regresará tras el partido pero sólo estará unas horas en casa, puesto que mañana realizará el viaje en autobús a Saint-Raphael, cerca de Cannes, donde el martes jugará un partido trascendental de la European League. Los dos equipos están empatados con dos puntos y parece que entre ellos estará el segundo que clasificará para la maind Round

Renovado hasta 2029

Esta semana se ha oficializado la renovación hasta 2029 de Mozas, que se muestra «muy contento por la confianza que el club ha puesto en mí y en mi cuerpo técnico». Que el contrato sea para tres temporadas más se debe a que «veo mucho futuro, veo muchas posibilidades. El club está creciendo mucho en todos los sentidos, ahora con el pabellón en el horizonte, con un segundo equipo español en Champions League, que tenemos que aspirar a ser nosotros. Son muchos factores y sobre todo, lo más importante, el material humano que hay aquí para trabajar. Los jugadores jóvenes y no tan jóvenes también».

El entrenador madrileño reconoce que «a veces peco de ambición desmedida y veo que el club también la tiene. Querer volver a ser un club grande en Europa es lo que me llama. Trabajar para eso, que luego se alcanzará o no, pero al menos no vamos de tapados y tenemos claro que queremos crecer».