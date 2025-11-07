Irati, Alain, Mireia, Oier, Julene eta Adur gazteek piztuko dituzte Gabonak

IrunIrati, Alain, Mireia, Oier, Julene eta Adur gazteek piztuko dituzte Gabonak
Gabonetako argiak pizteko ekitaldiak sei izen propio ditu: Irati Cortés, Alain Vela, Mireia González, Oier Calso, Julene Soria eta Adur Sánchez. LHko seigarren mailako ikasle hauek sakatuko dute, datorren azaroaren 29an, Gabonak piztuko dituen botoia. Urtero hiriko ikastetxe bateko ikasleek alkateari laguntzen diote ekitaldi honetan, eta aurten Irungo La Salleri egokitu zaio. Ikastetxeak bere ikasleen artean egindako zozketaren emaitzaren ondoren, sei neska-mutil hauek izan dira hautatuak.
Julenek azpimarratu zuenez, «piztaldia egingo nuela jakin nuenean emozio asko sartu zitzaidan gorputzean, eta batez ere poza. Nire festa gustukoenak sanmartzialak dira, baina Gabonak ere asko gustatzen zaizkit». Alainek ilusioz hartu zuen ere protagonistetako bat izango zelako albistea Gabonak, «noski baietz», oso gustuko dituelako. OCR-a ere maite du, «nire kirol gustukoena da. Hemen, Irunen, Denontzat izena duen gimnasio bat dago», aipatu zuen gazteak. Oierrek, berriz, «futbolera eta eskubaloira» jolasten du, Bidasoako jertsea jantzita zeramala kontatu zuenez. «Harrigarria izan da niretzat Gabonetako argiak piztuko ditudala jakitea. Ilusio asko daukat».
Zalantzarik gabe, iristear daudenak oso gabon bereziak izango dira irundar gazte hauentzat.