Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun

Irati, Alain, Mireia, Oier, Julene eta Adur gazteek piztuko dituzte Gabonak

Ostirala, 7 azaroa 2025, 20:14

Comenta

Gabonetako argiak pizteko ekitaldiak sei izen propio ditu: Irati Cortés, Alain Vela, Mireia González, Oier Calso, Julene Soria eta Adur Sánchez. LHko seigarren mailako ikasle hauek sakatuko dute, datorren azaroaren 29an, Gabonak piztuko dituen botoia. Urtero hiriko ikastetxe bateko ikasleek alkateari laguntzen diote ekitaldi honetan, eta aurten Irungo La Salleri egokitu zaio. Ikastetxeak bere ikasleen artean egindako zozketaren emaitzaren ondoren, sei neska-mutil hauek izan dira hautatuak.

Julenek azpimarratu zuenez, «piztaldia egingo nuela jakin nuenean emozio asko sartu zitzaidan gorputzean, eta batez ere poza. Nire festa gustukoenak sanmartzialak dira, baina Gabonak ere asko gustatzen zaizkit». Alainek ilusioz hartu zuen ere protagonistetako bat izango zelako albistea Gabonak, «noski baietz», oso gustuko dituelako. OCR-a ere maite du, «nire kirol gustukoena da. Hemen, Irunen, Denontzat izena duen gimnasio bat dago», aipatu zuen gazteak. Oierrek, berriz, «futbolera eta eskubaloira» jolasten du, Bidasoako jertsea jantzita zeramala kontatu zuenez. «Harrigarria izan da niretzat Gabonetako argiak piztuko ditudala jakitea. Ilusio asko daukat».

Zalantzarik gabe, iristear daudenak oso gabon bereziak izango dira irundar gazte hauentzat.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  4. 4

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  5. 5 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  8. 8 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  9. 9 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  10. 10 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Irati, Alain, Mireia, Oier, Julene eta Adur gazteek piztuko dituzte Gabonak