Irantzu Varela estará mañana en el CBA desde las 20.00 horas.

Irun

Irantzu Varela ofrecerá mañana «un viaje por la fantasía violenta y las risas»

El CBA acogerá a partir de las 20.00 «el soliloquio cómico» 'Manólogo' de la periodista portugaluja

E. P.

IRUN.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:32

El Centro de Cultura y Creatividad CBA acoge mañana el espectáculo 'Manólogo' de Irantzu Varela, «un soliloquio cómico sobre lo hartas que estamos de la paz y la condescendencia cuando el mundo nos ofrece violencia, misoginia y adoración a la masculinidad».

Las entradas para la cita que arrancará a las 20.00 horas pueden adquirirse a través de la web municipal (irun.org), la oficina de turismo de Luis Mariano o en la taquilla del CBA el mismo día, desde una hora antes, siempre y cuando queden entradas disponibles. Tienen un coste de entre 7 y 10 euros, dependiendo de las bonificaciones.

Irantzu Varela ofrecerá una función humorística «sobre las violencias que recaen en la mujer». Porque «hacer reír es una forma de despertar la conciencia y la rabia, pero también de eludir la justicia, no vaya a ser que nos tomen serio». La periodista, escritora y cómica anima al público a acompañarla «en un viaje por la fantasía violenta y las risas de quienes no han usado más armas que sus cuerpos y sus palabras. De momento».

Humor y feminismo

«Feminista, vasca, gorda, bollera, menos mala de lo que parece y más lista de lo que debería. De familia obrera y estirpe de sardineras, iba para clase media pero no le llega. Escribe donde le dejan y hace chistes donde entiendan que va en serio». Así se define en su página web Irantzu Varela, que desde 2018 ha presentado monólogos como 'Feminazi se nace', 'Intifada bollera', 'Señoras fallidas' o 'Señoricidio', todos ellos en clave de humor y con la lucha feminista como telón de fondo.

Además de con 'Manólogo', la protagonista de este viernes en el CBA recorre actualmente salas y teatros con 'Oximoron Machete', un show que comparte con Ana Carolina y trata sobre las paradojas que usamos en el lenguaje cotidiano.

